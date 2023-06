I locali più belli di Bruxelles per godersi le giornate di sole

Non devi andare a Parigi per goderti la grande atmosfera dei balli, questi spazi all’aperto tanto cari alle piaghe della capitale francese che hanno bisogno di spazi verdi. Perché originariamente le Guinguette sono nate in Francia nel XVIII secolo. Originariamente erano situati alla periferia delle grandi città, lungo le rive di fiumi o torrenti, dove le persone potevano rilassarsi, ballare, bere e ascoltare musica. E se all’epoca erano molto popolari, era perché non erano soggetti a una tassa sul vino, il che permetteva di offrire prezzi molto ragionevoli. Oggi le liste sono diventate civili e sono diventate di moda.

Nella nostra bella capitale sono apparse dopo la nascita della prima Guinguette nel 2017. Oggi Bruxelles le elenca quasi ovunque sul suo territorio, comprese le sei principali. Non sai quale scegliere per le tue prossime feste? Questo articolo può illuminarti nella tua scelta!

Fabiola Guinguette

Guinguette Fabiola ha riaperto il 2 maggio. Situato a Jette, nel cuore dell’enorme Parco Re Baldovino di oltre 100 ettari, offre zone boschive per le giornate in cui fa troppo caldo. Perfetto per portare la tua prole che può sfogarsi nella sabbiera fornita mentre ti diverti tranquillamente. Ci piace anche l’atmosfera molto amichevole in loco grazie ai grandi tavoli. Prima di tornare indietro e concludere la serata in grande stile, ci godiamo una breve passeggiata attraverso il parco e i suoi vari specchi d’acqua.

Aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 22:00.

La Guinguette Andrè

Che ne dite di combinare una visita culturale con una pausa rilassante? La Guinguette André è installata all’ombra dell’Atomium nel Parc de Laeken. È stato aperto dal 29 aprile e per tutta l’estate fino al 24 settembre. Abbondanti birre belghe, piatti da condividere, hamburger e piadine sono nel menu per soddisfare gli appetiti grandi e piccoli.

Aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 22:00.

Guiguetta Vincent

È ancora quasi un segreto, visto che è stato l’ultimo a nascere a Bruxelles. Infatti era già sotto il nome di Jeanne e si trovava al Rouge Cloître. Nel 2023 si reinventa e si stabilisce a pochi chilometri di distanza, nel Parc Bon Pasteur di Evere. Una grande delusione per gli abitanti di Auderghem che amavano recarsi regolarmente nella location eccezionale del Rouge Cloître, ricca di storia, ma state tranquilli, la bella atmosfera è ancora presente nonostante tutto.

Aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 22:00.

Guinguit Henry

Di gran lunga il locale più adatto alle famiglie: durante il giorno offre tante attività, yoga, balli, storie per bambini, laboratori… mentre la sera si anima con musica ritmata. Un consiglio: andate presto, perché il posto si riempie abbastanza velocemente.

Aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 22:00.

Émile Guinguette

Sul lato della giungla, è Guinguette Émile che rimane ugualmente allettante. Tuttavia, devi essere paziente poiché aprirà i battenti solo all’inizio di luglio. Giusto in tempo per godersi le lunghe serate estive sotto i grandi pergolati e le lanterne tipiche delle Guinguettes. Quindi, se sei davvero impaziente di approfittare di questo ambiente rustico, puoi effettivamente visitare gli amici, Andre, Vincent, Henry e suor Fabiola, mentre Emile si riposa ancora per un po’.

Aperto il 1 luglio tutti i giorni dalle 11:00 alle 22:00.

La Guinguette Maurizio

Mauritius la conoscono tutti o quasi, perché nella famiglia Guinguettes è quella che attira più persone: già per la sua posizione centrale, nel cuore del Parc du Cinquantenaire, ma anche perché è sempre stata molto frequentata. Gli abitanti di Bruxelles adorano andarci per godersi l’atmosfera del Bal Musée, che è sicuramente il luogo perfetto per rilassarsi dopo una settimana di lavoro.

Aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 22:00.

