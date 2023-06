Dopo aver umiliato Bubba per mesi, James finalmente contrattacca!

Bubba si vanta delle lotte di James ormai da diversi mesi, sulla scia delle polemiche che circondano alcune dichiarazioni rumorose. Quindi è quasi naturale che il nativo congolese restituisca il favore al duca quando si presenta l’occasione, in questo caso cancellando un concerto dei “B20” in Marocco.

Duro colpo per Bubba. Mentre era programmato per esibirsi il 21 giugno in Marocco a Casablanca, Bouba ha finalmente visto che il suo concerto era stato cancellato dalle autorità. È proprio la provincia che ha preso questa decisione, evocando le “osservazioni denigratorie nei confronti delle donne marocchine e nordafricane” fatte da un Boulogne-Billancourt in alcune sue opere.

Gims attacca Booba, ma il ragazzo si riprende

Una vera manna per Gims, che ultimamente è stato più volte insultato da Booba. Polemica con la Lega degli animali, Osservazioni lunari sulle piramidi, o addirittura Mostra in un centro commerciale : “B20” ha perso quasi ogni occasione per schernire il suo avversario. Quindi, James è stato il primo a gioire per la cattiva notizia per Bubba:

La mancia premia a malapena Winnie

La gente ha deciso… ⚔️🇲🇦⚔️ pic.twitter.com/I8GebB3bMr – GIMS (GIMS) 7 giugno 2023

Qual è il colpo per Bubba? Niente affatto, tutt’altro. In effetti, il Duca si è divertito nel vedere che molti dei commenti sotto il post di Gims erano sfavorevoli al traduttore di “Bella”.

La prova è in questi pochi tweet che “B20” ha citato tra gli altri:

Per scelta preferirei veder cancellare il mio concerto in Marocco piuttosto che promuovere il mio album al Crossroads 🤣 – zickos (@YoyoMusique) 7 giugno 2023

Ed è felice, host Carrefour. – Selgones (gonsilva) 7 giugno 2023

Ptdrrr Non c’è un solo commento che supporti Gims 😭🤣 – PAB_ZER (byl_pierre) 7 giugno 2023

Mentre Booba ha subito una battuta d’arresto con la cancellazione del suo concerto in Marocco, Gims ha pensato di sferrare il colpo e spingere Duke un po’ più in là. Alla fine è stata più di una pugnalata alle spalle, che non è bastata all’ex Sexion D’Assaut per ribaltare l’opinione pubblica. In attesa dei prossimi scatti…