La mia depressione è vana? Sua moglie, Coralie, fa rare rivelazioni sulla sua salute

I fan di Stromae si aspettavano di trovarlo sul palco quest’estate. Ma ancora una volta, saranno delusi! Le sue condizioni di salute non gli consentono ancora di esibirsi. Ci chiediamo se, nei prossimi periodi, migliorerà o meno! Per rassicurare i suoi fan, sua moglie Coralie Barbier svela tutto durante un’intervista!

La moglie di Stromai alza il velo su quanto le sta accadendo!

A prima vista, i problemi di salute non sembrano voler rinunciare a nessuno. Per diversi anni, Stromae ha dovuto affrontare una serie di Visite mediche e psicologiche. Ha anche preso una lunga pausa nella sua carriera. Più tardi, racconta tutto nel suo nuovo album.

In questi pochi mesi, Stromae ha annunciato il suo grande ritorno sul palco. Poi ha fatto diverse tournée in Francia e in tutta Europa. Tuttavia, interromperà tutto, perché La frustrazione è tornata ! L’artista denuncia le pesanti perdite dovute a questo incidente!

Nella sua battaglia quotidiana, il traduttore di “Papaoutai” ha un alleato fondamentale. È sua moglie, Coralie Barbier, a sostenerlo in tutte le difficoltà che deve affrontare. Di recente, è apparsa nello spettacolo “Rivista cinetelevisiva” e torna a I suoi attacchi di ansia.

Quindi il partner di Stromae dichiara: “Fa parte dei cambiamenti che potresti dover apportare nella tua carriera. La cura di sé è il successo. Siamo riusciti a progettare bellissime clip e offrire una vita di cui siamo davvero orgogliosi”..

Questo tempo di riposo e perdono sarà più lungo di quanto immaginassi.

Nella stessa intervista, Coralie Barbier ha annunciato che Stroma si sente ancora molto fragile. Ma lei rimane ottimista, dicendo: “Cerchiamo di vedere le cose in questo modo, come squadra (…) dobbiamo rimanere positivi e concentrarci su tutto il lavoro che è stato fatto”.

Nel frattempo, Stromae spiega perché non è ancora riuscito a tornare sotto i riflettori. L’autore della canzone “L’Enfer” dichiara di essere ancora necessario Molto riposo. Quindi preferisce concentrarsi sulla sua salute, anche a costo di perdere somme astronomiche!

Nelle sue stesse parole: “Alcuni mesi fa, ho avvertito un deterioramento della mia salute che mi ha portato a rinunciare ad alcuni appuntamenti prima in Francia e poi in Europa (…) ora devo accettare che questo tempo di riposo e perdono sarà più lungo di quanto immaginassi “.

Nonostante i problemi che deve affrontare, Stromae trova conforto nella sua giovane famiglia. Inoltre, costituisce il corale Barbier Grande supporto per l’artista ! Lo assiste nella maggior parte delle sue attività, come i passaggi o la vita.

Stromae si concentra sul benessere della sua famiglia!

Coralie Barbier e Stroma hanno due look adorabili di 5 anni. Raramente lo espongono sui social media. Ma durante l’intervista rilasciata ai media belgi, sua madre ha fatto qualche parola su di lui.

Nelle sue stesse parole: “Con Paul vogliamo trasmettere i valori del rispetto a nostro figlio. Non vogliamo che diventi uno stalker sui social. Da madre di un bambino, sento di avere una responsabilità nei confronti di mio figlio essere femminista e considerare le donne al loro vero valore”.