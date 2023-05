“I bambini dormivano fuori sui bagagli.”

Elmira ha approfittato delle vacanze di primavera per portare i suoi due figli in Egitto. Soggiorno perfetto per la famigliola finita malissimo. Per tornare a casa in Inghilterra. La madre ei suoi due figli dovettero fermarsi a Venezia. Il viaggio era solo una fonte di problemi. È iniziato con un ritardo di oltre sei ore, come ho spiegato agli specchi. Nessuno ci ha detto perché il nostro aereo era così in ritardo. Ci è stato solo detto di aspettare e non ci hanno offerto da bere o altro. »

Alla fine, con grande ritardo, l’aereo è decollato. Un volo tranquillo… fino all’atterraggio, momento scelto dal pilota per annunciare che l’aereo atterrerà all’aeroporto di Verona. In altre parole, 120 km dalla destinazione prevista. «Diceva che era chiuso, che andavamo a Verona ma non dovevamo preoccuparci», ricorda la madre.