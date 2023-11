I bambini delle scuole di “Boy on Fly” scoprono la magia della chimica

Gli studenti di BTS Anabiotec hanno preparato diversi progetti come parte del loro corso; Uno di questi mira a sensibilizzare scientificamente i bambini in età scolare attraverso divertenti esperimenti martedì all’ISVT.

Nell’ambito di un’iniziativa e di un progetto di sensibilizzazione, quattro studenti di BTS Anabiotec (analisi biologica e biotecnologica) hanno accolto i bambini delle scuole CE1 e CE2 di St. Louis nel loro laboratorio ISVT. Obiettivo: regalare loro un pomeriggio “La magia della chimica” per introdurli al mondo della scienza. Quattro interessanti workshop condotti da Maeva Babić, Marie Odin, Mateo Alves ed Enzo Pelletier.

“Adoro gli esperimenti. Prepareremo una cucina molecolare con il miele!”, si entusiasma Kaposin. A due passi, il suo insegnante gli confida: «Avere tutti questi materiali permette di fare scienza in modo divertente e pratico, e meno teorico che in classe. Abbiamo spiegato ai ragazzi cos’è la ricerca scientifica. Allora Finora, per loro, fare un esperimento è stato semplicemente mescolare i prodotti, ma non necessariamente porre domande e costruire un’ipotesi o un problema: i quattro studenti sono intervenuti più volte per spiegare questo.

Oltre alla cucina molecolare, gli esperimenti includevano la creazione di indicatori colorati dal cavolo rosso, il test della densità dei liquidi e l’implementazione delle “fughe di pepe” e del “dentifricio all’elefante”.

“Vogliamo mostrare loro che gli esperimenti scientifici possono essere divertenti, e perché non ispirare inviti?”, rideva Enzo Pelletier. E questo progetto è solo un esempio: un altro gruppo di studenti dell’ISVT incontrerà i bambini disabili del Mary River Institute per proporre loro una mattinata sportiva attorno al pallone. Con un’ambizione: farli esercitare come tutti gli altri.

BTS anabiotici

Analisi biologiche, biotecnologiche, agrarie e ambientaliQuesta formazione biennale porta a carriere nel laboratorio di biotecnologia, nella salute umana e animale, nell’industria alimentare, nell’ambiente, nell’industria farmaceutica e nell’industria dei cosmetici.

E dopo? Gli studenti possono anche approfondire i propri studi ottenendo una licenza di qualità professionale e sicurezza alimentare, licenza generale, scuola di ingegneria o classe preparatoria biologica ATS per la competizione C.

ISVT.?Questo corso è offerto dall’istituzione da trent’anni. Per saperne di più su questa formazione, contattare i coordinatori allo 04.71.02.56.78.

Natalie Courtiale