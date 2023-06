psicologia. Perché un ego gonfiato può essere dannoso per la tua salute?

Prima di parlare di egocentrismo, è importante ricordare cos’è l’ego. In greco, questa parola significa “io” o “io”. Quindi, in termini di psicologia, “la consapevolezza e la rappresentazione che ho di me stesso come persona”, identifica l’Istituto Generale di Salute Mentale di Lille Métropole. È importante avere un’immagine positiva di sé in modo da non soffrire di mancanza di autostima. Tuttavia, è dannoso anche il contrario, cioè la tendenza a tenere conto solo del proprio punto di vista e dei propri interessi.

Quando una persona ha un grande ego, significa che sente di avere più diritti, privilegi e vantaggi degli altri. Ho sviluppato un alto grado di fiducia in me stesso. Al punto da considerare inferiori, addirittura inutili, i bisogni degli altri.