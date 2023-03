Tirreno-Adriatico: Ingiocabile Filippo Ganna vince la crono inaugurale, timido rientro per Van Aert

Filippo Jana (Ineos Grenadiers) è diventato il favorito. L’italiano, come lo scorso anno, ha vinto la prima tappa della Tirreno-Adriatico, una cronometro di 11,5 km completamente pianeggiante disputata lunedì intorno a Ludo di Camaiore. Il due volte campione del mondo della disciplina (nel 2020 e nel 2021) ha inghiottito 11,5 km di pista in 12’28’, con una media di 55,3 km/h, e ha battuto il tedesco Leonardo Camna (Bora Hansgrohe). il ragazzo Magnus Sheffield Ineos Grenadiers è arrivato terzo (+31 secondi).

Fuori van Aert (Jumbo-Visma), che stava disputando la prima corsa in linea della stagione, chiaramente non ha corso rischi sotto la pioggia italiana. “Non come previsto“, Il belga ha chiuso al 44esimo posto Oltre un minuto dal vincitore (13’42’).

compagno di squadra, Primoz RoglicTornò anche a gareggiare nel “Course des deux mers”. Lo sloveno, che non disputava una sola gara dal ritiro dalla Vuelta nella mattinata della 17a tappa, non ha mancato la rimonta con il tempo di 13’17” che lo ha portato al 12° posto. assente Tadej Pogacar et al Jonas VingardIn linea con Parigi e Nizza quest’anno, diversi candidati alla successione di Bougie hanno avuto l’opportunità di realizzare un’operazione importante in generale. Ed è stato Roelich a farlo meglio, davanti a lui Alexander Vlasov (Bora Hansgrohe) un secondo, Jay Hindley (Bora-Hansgrohe) di 2″, Enrico Mas (Movistar) 11 pollici o bis Adam Yates (Emirati UAE Team) 29 secondi.