la Russie pourrait-elle provoquer une coupure totale d’internet en Europe?

Face aux sanzioni pronunciate à l’encontre de la Russie depuis le début de l’offensive en Ucraina, une crainte est de plus en plus présente en Europe: une coupure d’internet généralisée à tutto il continente.

Depuis le début de l’offensive russe in Ucraina, l’Occident a pris un nombre importanti sanzioni à l’encontre de la Russie. Vladimir Poutine a par la suite averti les Occidentaux «qui teneraient d’interférer», que «la réponse de la Russie sera immédiate et entraînera des conséquences que vous n’avez encore jamais connues».







Les Occidentaux s’attendaient à une avalanche de cyber-attaques russes contre l’Ucraina, voire contre eux, la Russie étant reconnue comme l’une des grandes puissances mondialis de la cyber-offensive. Per esempio, une attaque qui viserait à couper l’electricité de la ville de Marseille o à priver Dallas de gaz constituerait une agression entrant potentiellement dans le cadre de l’article 5 de l’OTAN.

Une autre réponse redoutée par l’Europe est une coupure d’internet… de tout le continent. En effet, ce sont des câbles sous-marins qui assicurant la quasi-totalité du trafic internet mondial. Le système SWIFT, per esempio, dont plusieurs banques russes ont été excludees, est l’une des plus importantis plateformes interbancaires et passe égallement par ces autoroutes de l’information. Une coupure de ces câbles, qui ne sont pas plus épais que des tuyaux d’arrosage, aurait dès lors des conséquences catastrophiques pour l’Europe.

Nel 2014, la Russie avait déjà coupé des câbles lors de l’annexion de la Crimée. De plus, des navires militaires russes sont repérés depuis plusieurs mois à proximité des câbles, notamment au large des côtes irlandaises. Des événements qui poussent davantage l’Occident à prendre cette minace au sérieux.

Fin février, quelques jours dopo il debutto dell’offensive russe, l’Ucraina e l’ailleurs demandé a Elon Musk de déployer en urgence son réseau de satellites internet Starlink au-dessus du pays, ce qui a heure queté fa .