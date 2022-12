‘Ho tanta paura’: cosa non fa Anne-Claire Coudray prima di dare la notizia su TF1 | Televisione

Al microfono di RTL, Anne-Claire Coudray ha rivelato l’incredibile rituale che segue prima di ogni presentazione di JT su TF1. La giornalista ha spiegato ad esempio che 15 minuti prima dell’inizio della diretta, era già in studio a provare i suoi titoli e le sue uscite. Ancora più sorprendente: Anne-Claire Coudray si astiene dal prendere l’ascensore per andare al set di JT.

“Sai, il peggior incubo di un presentatore alle prime armi è non trovare la strada per lo studio, rimanere bloccato in bagno o essere sorpreso in ascensore… Ne ho parlato con Jacques Legros, che mi ha detto la stessa identica cosa. le scale, anche con tacchi 12. Cm. Non prendi l’ascensore prima della rivista. Ho tanta paura”, ha confermato a RTL. Il giornalista si astiene anche dall’andare all’angolo prima che inizi la notizia. Smetto anche di urinare almeno tre quarti d’ora prima del diario. Non è possibile.”