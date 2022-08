Higgs e salute

Penso che capirai dalle mie rubriche che non sono un grande fan dell’attuale governo, sia per la sua gestione delle reti sanitarie che per le sue interferenze con l’istruzione e il suo rapporto con noi, i francofoni.

Ma devo dire che sono stato piacevolmente sorpreso di vedere come questa settimana ha salvato il primo ministro Blaine Higgs da una situazione catastrofica che avrebbe potuto fare più danni all’immagine della contea ea quella dei nostri sistemi sanitari.

Quando ha appreso attraverso i media e i social media che il motociclista John Barnett era stato dimesso dal Fredericton Hospital con una vertebra e uno sterno rotti, ha deciso di prendere in mano la situazione.

Il giovane, che aveva appena avuto un grave incidente stradale, è stato dimesso dall’ospedale e rimandato a casa dopo aver trascorso meno di sei ore al pronto soccorso. Provava un dolore terribile ei suoi genitori, che vivono in Nuova Scozia, erano arrabbiati.

Questa storia dell’orrore non solo avrebbe danneggiato i sistemi sanitari che sono già stati danneggiati, ma avrebbe potuto finire per creare tensione tra noi e la gente della Nuova Scozia se non gestita correttamente.

Tuttavia, i media hanno riferito che i genitori di John Barnett hanno ricevuto non una, ma due chiamate dal nuovo primo ministro e CEO ad interim di Horizon Health Network, Margaret Melanson.

Il presidente del Consiglio e l’amministratore delegato in carica hanno anche chiamato il motociclista perché il medico potesse andare a visitarlo direttamente a casa sua.

Doveva essere portato al pronto soccorso da un’ambulanza, ma questa volta ha preso la strada per il St. Jean’s Hospital.

Voici la preuve qu’il n’avait pas reçu les soins adéquats lors de son premier passage à l’hôpital Dr Everett Chalmers de Fredericton, qui est déjà sous les projecteurs pour le décès d’un Patient dans la salle d’13’ July .

Sono sollevato nel vedere che nel caso di John Barnett abbiamo deciso di prendere il toro per le corna, senza sparare a tutti e interagire in modo costruttivo.

Dai capolavori delle pubbliche relazioni dici? può essere. Sottolineo anche la vicinanza tra il Primo Ministro e il nuovo amministratore delegato in questo fascicolo, che sembra predire che la signora Melanson non sarà libera come vorremmo nel suo nuovo ruolo.

Era libera di prendere le proprie decisioni quando ha scelto di espellere il dottor Alier Marrero dalla Mind Clinic il cui obiettivo era studiare la misteriosa malattia neurologica del New Brunswick?

Dove è stato collocato e chiesto in cambio di essere il canale nascosto tra il governo e Horizon Health Network?

Suppongo che il tempo lo dirà, ma è certo che Blaine Higgs ha un interesse particolare nella gestione delle reti sanitarie del New Brunswick e che sembra disposto a intromettersi in file che danno una cattiva immagine al suo distretto.