Dì addio alla profonda scollatura, questo colletto ultra-chic è l’ultimo della stagione | tendenze

Ve ne abbiamo parlato qui: il “quiet luxury” è il trend del momento. In questo mondo della moda dove la semplicità e la raffinatezza la fanno da padrone, troviamo in particolare il collo Bardot, simbolo dell’eleganza francese. Quindi capirai: quest’estate sostituiremo le nostre profonde scollature con questo leggendario colletto anni ’60.

Un pezzo senza tempo che è tornato di moda. In questa stagione, la scollatura Bardot, ovvero una scollatura dritta che lascia scoperte le spalle, sarà assolutamente ovunque. Resa famosa dall’attrice Brigitte Bardot negli anni ’60, la tendenza è stata recentemente vista sulle passerelle così come nei camerini di icone della moda, come Kendall Jenner, Dua Lipa o Emma Chamberlain.

Ma la tendenza sembra aver preso una piega diversa da quando Hailey Bieber, la famosissima moglie di Justin Bieber, si è presentata con una camicetta con collo bardot durante il suo recente soggiorno a Monaco. La 26enne ha scelto una splendida camicetta rossa a righe bianche di Ami Paris, che ha abbinato a una minigonna di jeans. Per accessoriare ulteriormente il suo look, la giovane donna ha aggiunto una cintura Miu Miu, occhiali da sole e orecchini Saint Laurent in oro. Da quando questo look ha fatto il giro del web, tutte le fashioniste hanno aspettato solo una cosa: soccombere al trend del colletto bardot.



Non hai accesso a questo contenuto Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo. READ La battaglia di Adele per mantenere segreta la sua storia d'amore con Rich Paul

Come camicetta, maglietta o vestito: questa scollatura discreta ed elegante può essere indossata in mille modi. Per un look polivalente, siamo felici di optare per una T-shirt bianca (o nera) abbinata a jeans a zampa e sabot con tacco. D’altra parte, se quest’estate vuoi goderti una festa, scegli un abito lungo con colletto bardot, che è una scelta molto audace ed elegante. In termini di colori, in questa stagione vediamo molto rosso, rosa, nero, bianco e viola.

Come indossare un colletto bardot quest’estate? Ecco le migliori ispirazioni trovate sul web.



Non hai accesso a questo contenuto Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Non hai accesso a questo contenuto Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Non hai accesso a questo contenuto Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Non hai accesso a questo contenuto Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo. READ L'incredibile fiducia di Sam nel comportamento di Teheiura in "Koh-Lanta: The Legend" | tv



Non hai accesso a questo contenuto Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Non hai accesso a questo contenuto Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Non hai accesso a questo contenuto Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Non hai accesso a questo contenuto Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Non hai accesso a questo contenuto Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Non hai accesso a questo contenuto Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo. READ Thibaut Roland e Ann Root in lutto, condividono il loro dolore sui social

Leggi anche

“Don’t be blind”: Zeeman lancia una collezione di occhiali di alta gamma a prezzi bassi

Questo accessorio è stato visto al Coachella, e sarà il grande trend dell’estate