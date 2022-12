Proroga della Coppa del Mondo FIFA in Svizzera: procedimento aperto contro la FIFA

La Swiss Climate Alliance, che riunisce più di 140 organizzazioni della comunità svizzera, ha presentato una denuncia contro la FIFA al consiglio di amministrazione del comitato. Ha denunciato le “false promesse sul clima” fatte dalla FIFA e il “greenwashing” nel difendere la scelta del Qatar come paese ospitante. Soprattutto, la FIFA viene criticata per essere stata troppo evasiva con il pubblico riguardo al rispetto dell’ambiente durante le competizioni.

Quindi il comitato deve stabilire se la FIFA abbia imbrogliato presentando il torneo in Qatar come più rispettoso dell’ambiente di quanto non fosse in realtà. “Siamo fiduciosi che il Comitato condannerà le violazioni della pubblicità leale da parte della FIFA e quindi invierà un chiaro segnale alla FIFA. Vorremmo che la FIFA investisse le sue risorse nella prevenzione delle emissioni piuttosto che nel lavaggio ambientale del clima”.ha affermato Christian Luthe, direttore della Climate Coalition.

Come conferma la coalizione delle associazioni Siamo compagni di RTS che anche Gran Bretagna, Francia e Belgio hanno inviato denunce alle autorità svizzere e che la FIFA ha sede a Zurigo.

completamente neutrale?

Sul suo sito, nonostante la costruzione di stadi climatizzati e le infrastrutture e i trasporti necessari per accogliere il pubblico, la Fifa presenta i Mondiali del Qatar come il primo “torneo totalmente climaticamente neutro”.

In particolare, l’organizzazione avrebbe nascosto la vera impronta di carbonio della Coppa del Mondo. Sonntagblick indica una “contabilità discutibile” dell’impronta di carbonio della concorrenza e programmi di compensazione ritenuti “sospetti”. La FIFA ha respinto queste accuse in numerose occasioni e non ha voluto rispondere alle domande dei nostri colleghi di Blick.

Mark Schwenninger, direttore delle comunicazioni aziendali della Loyalty Foundation, ha avvertito che l’indagine potrebbe richiedere diversi mesi.

Quali sono i rischi della FIFA?

Il Comitato non può vincolare legalmente la FIFA. Può solo dare raccomandazioni. Generalmente, queste persone sono prese di mira con reclami. Resta da vedere se la FIFA sarà dichiarata colpevole.