Magali Vaé festeggia i 20 anni di Star Academy: “Ho un milione di euro? Non mi è rimasto niente!”

A partire da sabato sera, TF1 offre tre ricompense per celebrare il 20° anniversario di Accademia delle stelle. Intervista al vincitore della quinta stagione

Non mi aspettavo questa ondata di sentimenti”.Siamo stati immediatamente affascinati da Magalie Vaé che ha partecipato alla prima puntata del sabato sera su TF1 e pubblicherà un singolo in seguito, tramite sulla pagina facebook, prima di un EP e di un film, non ti scordar di me, nel 2022. “Perché dei documentari su Star Ac, ne abbiamo fatti molti. Ho già incontrato alcuni anziani ma è davvero diverso. È stato un fine settimana sconvolto! Per rivederci in questo modo, cantare di nuovo, con insegnanti in davanti a noi e rivedere alcune foto, mi sono assolutamente innamorato del gruppo. Sono davvero tornato indietro di 16 anni. Con Nikos Aliagas. Con i commenti video che mi hanno davvero toccato. È stato un fine settimana molto toccante. ! “

L’etichetta S.Accademia del catrame Non era un problema per te?

“Mai! Devi sapere come presumerlo. Più lo prendi, meno le persone si preoccupano (ride)! L’ho sempre pensato perché sono orgoglioso di aver fatto questo spettacolo e di averlo vinto. È il pubblico, che mi salva ogni tempo, questo mi fa vincere!” E anche se non mi vedono sui media ogni settimana, oggi, è ancora il mio lavoro. Canta sempre e questo grazie al pubblico che mi ha sempre sostenuto”.

Eri uno zimbello di Internet e il candidato che tutti volevano abbattere, ma alla fine hai vinto. È la vendetta della vita?