Gli agricoltori controllano le etichette nel reparto macelleria della più grande azienda Intermarché del paese: questa volta niente da segnalare

Sabato gli agricoltori hanno organizzato un'attività in un negozio, dove si trova il più grande Intermarche del paese. Hanno controllato le etichette dei prodotti nel reparto macelleria, per assicurarsi che non ci fossero vassoi di carne proveniente da paesi extra-Unione Europea. Gli allevatori, infatti, ritengono che vendere carne al di fuori dell’Unione Europea danneggi la loro attività.

Dopo la prima analisi gli agricoltori non hanno notato alcun problema. Da allora hanno chiesto l'ingresso nella riserva per esaminare anche lì i manifesti. Questo è stato respinto dal negozio Intermarché, adducendo motivi igienici.