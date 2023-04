Gwyneth Paltrow ha sussurrato all’orecchio dell’accusatore dopo aver vinto la causa: ecco cosa gli dice

L’attrice statunitense Gwyneth Paltrow, accusata di essere all’origine di un incidente sciistico avvenuto nel 2016 nello Utah, è stata assolta giovedì al suo processo, evitando così di pagare i danni chiesti dall’accusa. Una giuria in questo stato occidentale degli Stati Uniti ha stabilito all’unanimità che la signora Paltrow, che ha vinto un Oscar per Shakespeare in Love, non era responsabile dell’incidente con il professionista della salute in pensione Terry Sanderson.

“Sono felice di questo risultato”, ha detto Gwyneth Paltrow dopo l’annuncio del verdetto. Ha aggiunto: “Sento che consentire il passaggio di false accuse mette in discussione la mia integrità”. Il processo, trasmesso in diretta dalla piccola città di Park City, ha suscitato un intenso interesse mediatico in tutto il mondo e tra i netizen, che hanno raddoppiato i colpi di scena umoristici sulle foto dell’udienza.