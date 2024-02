Guida Michelin 2024: ecco i sei ristoranti belgi che hanno perso una o più stelle

Michelin non si limita a rendere felici le persone. Poiché ogni anno vengono incoronati nuovi ristoranti, la famosa guida rimuove anche l'una o l'altra stella dai marchi. Ricordiamo lo shock del 2022 causato dalla perdita della seconda stella di Comme chez Soi a Bruxelles. Nel 2023 è stato Stefan Boyens (D Vox) a vedere il suo marchio scendere di un gradino nella classifica. Ha subito annunciato che avrebbe chiuso l’attività alla fine del 2024.

Guida Michelin 2024: ecco l'elenco completo delle nuove stelle Michelin del Belgio

Anche quest'anno sei ristoranti hanno visto sorgere le stelle. Ecco l'elenco:

Prima di tutto (e non sorprende) troviamo i famosi Hof van Cleef. Il ristorante a tre stelle ha cambiato chef da tempo. Peter Goossens venne ceduto a Floris van der Veken, che lavorò alle sue dipendenze per molti anni. Quindi questo nuovo capitolo inizia con due stelle, non tre. Un buon inizio per il giovane chef.

Poi, Castello di Mailord Perde anche le piume. Un'organizzazione in cerca di un acquirente perde le sue due stelle.

Alla fine, quattro ristoranti hanno perso le stelle: Emily (ex Villa Emily), che ha cambiato gestione nel 2023, a Bruxelles, Niente Overham Ad Aalst, Le pré d'oriades A Spa, che ha vinto la sua stella nel 2021, e Determinismo A Rocourt, che ha annunciato la chiusura dei battenti.