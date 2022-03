Guerre en Ucraina: le immagini impressionnantes avant/après des villes bombardées

Par la reazione

Pubblico il 16/03/2022 alle 11:33 Tempi di lezione: 2 min



Depuis vendredi, les combats ont gagné l’ouest de l’Ukraine et mardi, l’aéroport de la grande ville de Dnipro, restée relativement épargnée jusqu’ici, a été bombardé, avec des «destructions massives», selon son maire.

Les frappes russes se multiplient à Kiev, et la mairie an imposé un couvre-feu de 35 heures à partir de mardi soir dans la capitale ukrainienne qui vit un «moment Dangereux et difficile», un annoncé le maire Vitali Klitschko.

Une frappe russe visant il tour de télévision à Kiev, qui est située non loin d’un importante memoriale aux victimes de la Shoah, a fait au moins cinq morts.

La parte degli abitanti d’Irpin, autrefois banlieue aisée de Kiev, ont fui les bombardements de l’armée russe. Mais quelques irréductibles rifiutato encore de quitter la ville.

Dans cette localité située au nord-ouest de la capitale ucraina, les rues sont jonchées de décombres. Des missiles Grad on éventré des immeubles résidentels de grande hauteur, comme de modeses pavillons en brique et en bois.

Les villes autour de Kiev sont égallement la cible des bombardements russes, comme ici, à Bila Tserkva.

A 60 km, au nord-ouest de Kiev, la ville de Borodyanka a été en grande party détruite par les bombardements.

La ville de Kharkiv, située dans le nord-ouest, una été bombardée à de nombreuses riprende. Ici, l’assedio dell’amministrazione regionale di Kharkiv.

Après une série d’échecs, faute de cessez-le-feu russo-ukrainien, les évacuations se sont accélérées à Marioupol, alors que dans la cité, les habitants manquent d’eau et de nourriture. De nombreux immeubles d’habitation ont été touchés.

Le bombement russe la semaine dernière d’une maternité avait suscité un tollé international.

L’aéroport de la grande ville de Dnipro – restée relativement épargnée jusqu’ici – a été bombardé mardi, avec des «destructions massives», selon son maire, qui n’a pas évoqué de victimes dans l’immédiat.

«Dans la nuit, l’ennemi a attaqué l’aéroport de Dnipro. Due frappe. La pista di décollage et d’atterrissage a été détruite. Il terminale est endomagé. Destructions massives», scrive Valentin Reznitchenko, governatore della regione éponyme sur Telegram.

Samidi, Dnipro a été visée par des bombardements qui ont fait au moins un mort.

Une frappe lundi contre une tour de télévision près de Rivne a fait 19 morts et neuf blessés, selon les autorités localis.