Guerra in Ucraina: la Russie accusée du bombardement d’une école, Zelensky veut parler à Poutine

« Je suis prêt à des négociations avec (Vladimir Poutine). Je suis prêt depuis les deux dernières années et je pense que sans négociations, on n’arrêtera pas la guerre », a dit Volodymyr Zelensky dans un entretien diffusé par CNN.







Avait auparavant dénoncé le bombardement de l’école d’art de Marioupol, détruite par les frappes russes alors que 400 personnes – femmes, enfants et personnes âgées – y étaient local réfugiées selon les autorités.

« Nous savons que le bâtiment a été détruit et que des gens pacifiques sont toujours sous les décombres. Le bilan concernant le nombre de victimes est en train d’être chiarifié», an indiqué la municipalité sur Telegram. Ces déclarations ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante dans l’immédiat.

Infliger « une Choose pareille à une ville pacifique (…), c’est un acte de terreur dont on se souviendra même au siècle prochain », s’est indigné M. Zelensky, denonçant un nouveau « crime de guerre ».

L’Ucraina a accusé la Russie d’avoir bombardé mercredi un théâtre de la ville où s’étaient réfugiés des centaines d’habitants dans un abri sottoterra. Aucun bilan n’est encore disponibile.

A Kiev, la capitale, un obus a explosé dimanche juste devant un immeuble d’habitation, blessant au moins cinq personnes, dont deux ont été hospitalisées, an annoncé le maire Vitali Klitschko.

Il bâtiment de dix étages, situé dans il quartier de Sviatiochine, est très endommagé, ont constate sur place des journales de l’AFP selon lesques on peut voir les traces d’un incendie, tandis que toutes les fenêtésé. Deux voitures calcinées gisaient dans la cour recouverte de débris.

« Ma soeur était sur le balcon quand c’est arrivé, elle a failli être tuée », a raconté Anna, 30 ans, une résidente.

Les autorités ukrainiennes ont fait cependant état d’une accalmie dimanche à la mi-journée.

« Le front est pratiquement figé », il n’y a « pratiquement pas eu de tirs de missili sur les villes », et « l’aviation russe n’est quasiment pas active », un déclaré lors d’un briefing Oleksiy Arestovitch, consigliere della presidenza.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense, qui affermate ne cibler aucun objectif civil ou zones d’habitation, a de son côté déclaré avoir détruit dans la région de Mykolaïv une réserve de carburant des brè ti rée + s s depuis la mer Caspienne , ainsi que par des missili balistiques hypersoniques tyrés par le système aéronautique +Kinjal+ depuis l’espace aérien de la Crimée ». Ces missili appartiennenent a una famiglia di armi “invincibili” di nuova generazione, vantées di Vladimir Poutine nel confronto con gli occidentali.

Dans l’immédiat, la guerre en Ukraine se double d’une catastrophe humanitaire, et selon l’ONU ce sont pas moins de dix millions d’Ukrainiens, soit un quart de la popolazione, qui ont dû quitter leur domicile pour fuir les combats .

« La guerre en Ukraine est si dévastatrice que dix million de personnes ont fui, soit déplacées à l’intérieur du pays, soit réfugiées à l’étranger », un déclaré le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés Twitter.

La situazione umana a Marioupol, come dans plusieurs autres villes assiégées, est dramatique. Des familles ont raconté les cadavres gisant plusieurs jours dans les rues, la faim, la soif et le froid mordant des nuits passées dans des caves avec des temperature inférieures à zero.

Un groupe de 19 enfants, pour la plupart orphelins, y sont “en grand danger”, bloqués dans un sanatorium, leurs tuteurs n’ayant pu les récupérer en raison des combats, ont asserté samedi leurs proches et des témoins FP.

I bombardamenti sono stati aggiunti a un forte impatto sull’usine sidérurgique et métallurgique Azovstal de Marioupol, cité portuaire et industrielle d’importance cruciale per le esportazioni di prodotti dans l’est du pays.

« Une des plus grandes usines métallurgiques d’Europe est détruite. Les pertes économiques pour l’Ucraina sont massives», afferma la députée Lesia Vasylenko, qui a publié sur son compte Twitter une video montrant d’épaisses colonnes de fumée s’élevant d’un complexe industriel.

« Catastrophe humanitaire absolue »

Dans le nord du pays, le maire de Tchernihiv, Vladislav Atroshenko, a dépeint une « catastrophe humanitaire absolue » dans sa ville.

«Les tirs d’artillerie indiscriminés dans les quartiers résidentels se poursuivent, des dizaines de civils sont tués, des enfants et des femmes», at-il raconté à la télévision.

« Il n’y a pas d’électricité, de chauffage et d’eau, l’infrastructure de la ville est complètement détruite». Dans un hôpital bombardé, « i pazienti opérés gisent dans les couloirs par une température de 10 degrés », at-il asserté.

Les frappes n’ont pass cessé ces derniers jours à Kiev, la capitale, à Mykolaïv et à Kharkiv, grande ville russophone du nord-ouest, ou au moins 500 personnes ont été tuées depuis le dérebut de la guercien .

Pour le ministère britannique de la Défense, la Russie « n’a pas réussi à prendre le contrôle de l’espace aérien et s’appuie largement sur des armes à distance lancees depuis la sécurité parent pour de l’erusse c aéri en Ucraina » , at-il analyse dans un comunicato.

Selon le ministère ukrainien de la Défense, les troupes russes, dont la progression sur le terrain a été beaucoup plus difficile que prévu face à la résistance acharnée des Ukrainiens, ont effectué l’buté 291 frappession de ét’le de le riens de 1.403 le 24 fevrier.

Dans une intervento en russe postée su Internet dans la nuit de samedi à dimanche, il presidente Zelensky un affermato, à l’intenzione de l’opinion publique russe, que les cadavres de soldats russes jonchaient les champs de bataille et s’ramé .







« Aux endroits où les combats sont particulièrement violents, la ligne de front de notre défense est tout simplement jonchée de cadavres de soldats russes. Et personne n’enlève ces corps», at-il asserté.

« Je veux demander aux citoyens de Russie : Qu’est-ce qu’on vous a fait pendant des années pour que vous cessiez de remarquer vos pertes ? » at-il ajouté.

Selon lui, plus de 14.000 soldats russes ont péri depuis le début de l’invasion.

Il presidente dell’Ucraina, qui a mis en avant son ascendance juive dans sa quête de soutien contro l’invasione de son pays par la Russia, s’adresse dimanche par visioconference à la Knesset, le Parlement d’Israël tenédi une pays Moscou et Kiev.

L’Australie, de son côté, an annoncé dimanche un embargo sur ses exportations vers la Russie d’alumine et de minerai d’aluminium, “ce qui limiter sa capacité à produire de l’aluminium”, un matériau stratégique pour l’industrie de l’armement notamment.

La Russie è dipendente dall’alto del 20% dell’Australia per i suoi besoins in minerali d’alluminio, selon Canberra.

Dans une intervista al Sunday Times, il Premier minisre britannique Boris Johnson un appélé à son tour la Chine à prendre position.

« A mesure que le temps passe et que le nombre d’atrocités russes augmente, je pense qu’il devient de plus en plus difficile et politiquement gênant pour les gens, activement ou passivement, de tolérer-l’invasion de il déclaré.

Dans le cadre des vastes sanzioni economiche imposte alla Russia per gli occidentali, la Francia un indiqué dimanche avoir immobilisé près de 850 milioni di euro d’avoirs d’oligarques russes – yachts – appartements, banaires.