“Peu importe les discussioni entre nos équipes de négociateurs, je pense que seuls Poutine et moi pouvons parvenir à un accord”, afferma Zelensky

“Je suis prêt à des négociations avec (Vladimir Poutine). Je suis prêt depuis les deux dernières années et je pense que sans négociations, on n’arrêtera pas la guerre”, a é la chaine dine am.

Les tractations entre Kiev et Moscou qui se sont déroulés depuis l’invasion russe de l’Ukraine lancée le 24 février sont “très importantes”, at-il souligné.

La Turquie, qui multiplie les effort de médiation entre Moscou et Kiev, a assuré dimanche que la Russie et l’Ukraine avaient fait des progrès dans leurs négociations.

Mais “peu importe les discussioni entre nos équipes de négociateurs, je pense que seuls nous deux, moi et Poutine, pouvons parvenir à un accord”, un affermato M. Zelensky.

“S’il existe seulement 1% de chance d’arrêter cette guerre, nous devons la saisir”, at-il dit. “Le dialog est la seule issue” au conflit, et “c’est par le dialog que nous pourrons résoudre les question de garanties de sécurité pour l’Ucraina”, at-il assuré.

Certins compromis rejetés

Mais il a rejeté Certains compromis, comme la reconnaissance des territoires séparatistes de l’est du pays.

“Vous ne pouvez pas simplement demander à l’Ucraina de reconnaître des territoires comme républiques indépendantes”, at-il dit.

“Je ne peux pas (les) reconnaître, d’abord comme président, puis en tant que citoyen, et troisièmement parce qu’on ne peut pas forcer les gens à aimer leurs ennemis. C’est impossibile”, at-il expliqué.

Un accord pour mettre fin aux hostilités doit menzionaner que l’Ucraina “ne perdra pas sa souveraineté et son intégrité territoriale”, at-il dit.

Face à une armée russe entrée en Ukraine pour “exterminer” la popolazione, “nous devons utiliser tous les format, toutes les chances d’avoir la possibilité de négocier, la possibilité de parler à (Vladimir) Poutinesé réident ukré” .

“Mais si ces tentatives échouent, cela voudra dire que (le conflit en Ukraine) est une troisième guerre mondiale”, at-il mis en garde.

La veille, M. Zelensky avait déjà plaidé pour des tractations, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

“Il est temps de nous réunir. Il est temps de discuter. Il est temps de restauerer l’intégrité territoriale et la giustizia per l’Ucraina”, avait-il dit.