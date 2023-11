Come uno studente francese ha disarmato l’aggressore di Dublino con un coltello

Giovedì scorso in Irlanda un attacco con coltello ha ferito diverse persone: una donna, un uomo e tre bambini piccoli. Se non fosse stato per l’intervento di tre persone l’esito sarebbe stato più tragico.

Tra coloro che hanno disarmato l’aggressore c’era Alain, uno studente francese. Lo studente della Bazeilles Comprehensive Hotel High School (Ardenne) si trova a Dublino da ottobre per un periodo di formazione. Lui è intervenuto e ha ascoltato solo il suo coraggio! Secondo la sua testimonianza che ho citato TV BFMSi è scagliato contro l’aggressore, immobilizzandogli il braccio che impugnava il coltello. Dopo averlo disarmato, ha gettato via la pistola e si è assicurato di non riprenderla. Altre persone ne hanno approfittato per immobilizzarlo. I suoi amici, interrogati da Francia 3Ha spiegato che il diciassettenne è un grande fan dell’autodifesa. “Sa come mantenere la calma”, ha detto uno dei suoi migliori amici. Lo studente crede semplicemente di aver fatto quello che avrebbe dovuto fare. Lo stesso Presidente della Repubblica ha elogiato il suo gesto eroico. In effetti, Emmanuel Macron ha telefonato ad Alain, così come ha fatto Gabriel Attal, il ministro dell’Istruzione. Anche il ristorante dove lavora a Dublino si è congratulato con lo studente su Instagram, definendolo un “supereroe”.