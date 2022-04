Guerra in Ucraina: la Russia perturbe il sistema di navigazione satellite des avions

Cette situazione n’a pas encore provocata da problème maggiore.

Pretesto fotografico. – AFP.







Par Belga

Pubblico il 1/04/2022 alle 13:17 Tempi di lezione: 2 min



Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine le 24 février dernier, l’armée russe brouille les systèmes de navigation satellite des avions commerciaux qui sont proches des zones de combat, afferma Benoit satellite Roturier, directeur de program navigation par à la Direction generale dell’aviazione civile in Francia (DGAC).







I piloti delle compagnie aeree non segnalano le perturbazioni nelle regioni che si verificano nella regione nera, nell’est della Finlandia e nell’enclave di Kaliningrad. Ces perturbazioni semblent provocate da veicoli russi equipaggiati di sistemi brouillant les signaux GPS, afin de proteger les troupes et installazioni russes contre des missiles guide par GPS. “Pour l’heure, je ne pense pas que le but soit de perturber la navigation civile”, souligne Benoit Roturier, pour qui il s’agit plutôt d’un “dommage collatéral”.

Cette situation n’a pass encore provoqué de problème majeur mais le Français estime que l’Europe doit mettre en place des plans d’urgence au cas où tous les systèmes satellites venaient à ne plus pouvoir être utilisés.

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a mis en garde mi-mars contre ce phénomène de perturbations de signaux GPS, du soit à un “brouillage” des signaux satellitaires de positionnement, soit à leur “usurpation”.