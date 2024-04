“Abbiamo detto molte volte che il processo negoziale senza la Russia non ha senso”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov quando gli è stato chiesto dell'iniziativa presa dalla Svizzera di riunire i rappresentanti di un centinaio di paesi il 15 e 16 giugno.

Da parte sua, la portavoce diplomatica russa Maria Zakharova ha sottolineato che qualsiasi azione a favore dell’Ucraina che “ignori la posizione della Russia” è “distaccata dalla realtà” e “senza prospettiva”.

Ha inoltre criticato la “formula di pace” proposta da Volodymyr Zelenskyj, che prevede essenzialmente il ritiro delle forze russe dal territorio ucraino, una compensazione finanziaria da parte di Mosca e l’istituzione di un tribunale speciale per processare i funzionari russi.

La Zakharova ha espresso il suo rammarico, dicendo: “È noto che la “formula Zelenskyj” non tiene conto delle concessioni e delle alternative e ignora completamente le proposte di Cina, Brasile, paesi africani e arabi”.

Secondo lei non possiamo “fidarci anche della Svizzera”, che “difende le posizioni dell'Ucraina, sostiene il regime di Kiev, applica sanzioni anti-russe e adotta strategie che escludono la Russia dal sistema di sicurezza europeo”.

Ha sottolineato che “in tali circostanze la Svizzera non può essere per definizione un paese ospitante neutrale e tanto meno un mediatore”.

Mosca aveva già valutato mercoledì che questa conferenza era un progetto americano volto a esercitare pressioni sulla Russia.

“Siamo convinti che i nostri partner in Asia, Africa e America Latina saranno vigili e non si lasceranno trascinare in una nuova avventura anti-russa”, ha detto giovedì la Zakharova.