Guerra in Ucraina: la Russia connaît une perte matérielle majeure

Un grand croiseur russe a été évacué dans la nuit de mercredi à jeudi, après un incendie.

l‘équipage du croiseur russe Moskva a été entièrement évacué, alors que le bâtiment a été “gravement endommagé” par une esplosione di munizioni causate da un incendie, ont rapporté jeudi les agences d’ruslesté citétére.







«En raison d’un incendie, des munitions ont explosé à bord du croiseur lancia-missili Moskva. Le navire a été gravement endommagé», selon le ministère cité par les agences Tass et Ria Novosti. L’équipage a été entièrement évacué et une enquête est en cours pour déterminer la cause de l’incendie, at-il ajouté.

Les agences russes n’ont pas précisé le lieu de l’incident. Inoltre, le autorità ucraine sono disponibili per i missili ucraini.

Le navire fait partie de la flotte russe en Mer noire et transporterait plus de 500 marins, selon Kiev.

Un consigliere del presidente ucraino, Oleksiï Arestovitch, a pour sa part déclaré su YouTube qu’ “una sorpresa è arrivata al vaisseau amiral de la flette russe de la mer Noire”. «Il brule avec intensité. Manutentore. Et avec cette mer agitée, il est impossibile de savoir quand ils seront capacis de recevoir de l’aide”, at-il dit. «Nous ne comprenons pas ce qui s’est passé», at-il ajouté.

Il croiseur Moskva avait participé dans les premiers jours de l’invasion à une attaque contro l’île aux Serpents, située en mer Noire près de la frontière roumaine, au cours de laquelle 19 marins ukrainiens cap avaienté ét. È disponibile per la suite été échangés contro i prigionieri russi.