Guerra in Ucraina: “C’è sicuramente qualcosa che non va nei russi”

“C’è qualcosa che non va nei russi”

Tuttavia, il portavoce della brigata schierata nel sud, Oleksandr Shtubun, ha spiegato che non dovremmo aspettarci grandi disordini sul posto nei prossimi giorni. “Non dobbiamo pensare che ora sarà facile adottare le prossime linee di difesa”, ha aggiunto nei commenti riportati da HLN e Channel HLN.ISW (Istituto per gli Studi sulla Guerra).

Ciò non ha impedito al soldato di sottolineare che la Russia è obbligata a fare affidamento sulle proprie riserve per rafforzare le proprie linee difensive. Secondo l’ISW, furono schierati “soldati d’élite”. “Se stanno già utilizzando i cosiddetti combattenti d’élite nelle battaglie difensive, allora c’è sicuramente qualcosa che non va nei russi”, ha detto Stubon.

“Vladimir Putin sta facendo guerra anche ai russi”

Grandi perdite

L’Ucraina non ha nascosto di aver subito pesanti perdite durante il contrattacco. In risposta ad alcune critiche sulla lentezza delle operazioni, il generale Tarnavsky ha sottolineato la complessa avanzata in mezzo ai campi minati. “Ciò ha reso molto difficile anche l’evacuazione dei feriti”, ha lamentato.

Altri soldati avevano precedentemente riferito di aver avuto grossi problemi sul campo a causa delle mine antiuomo. “Non potevo immaginare qualcosa del genere”, ha testimoniato un combattente ucraino. Il New York Times. “Pensavo che le miniere sarebbero state allineate, ma interi campi ne sono pieni ovunque.”

L’Ucraina ha un mese e mezzo per sferrare il contrattacco: “È chiaro che stiamo assistendo a un momento decisivo”.