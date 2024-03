GTA 6 è nelle fasi finali dello sviluppo

Rockstar lascia filtrare pochissime informazioni sullo sviluppo del suo gioco di punta la cui uscita è prevista per il 2025, ma alcune novità dovrebbero piacere ai fan (non necessariamente ai dipendenti dello studio)…

È la fine del lavoro a distanza per i dipendenti Rockstar! Ad annunciarlo è stata Jennifer Colby, vicepresidente dell'azienda, che ha spiegato che gli sviluppatori dovranno tornare in ufficio cinque giorni a settimana, per poter sottoporre tutto alla fase finale di sviluppo in modo che tutto sia perfetto quando uscirà GTA6!

Questa dovrebbe essere una notizia positiva per i fan che attendono con impazienza il gioco più atteso dell'anno (o addirittura del decennio)! Sebbene il 2025 sia un anno di uscita in qualche modo garantito, non è stata ancora annunciata alcuna data e questa dichiarazione di Jennifer Kolbe è una delle rare prove dei progressi di GTA6.

L'unico indizio che i fan hanno avuto finora sono le dichiarazioni di Strauss Zelnick, presidente di Take-Two Interactive (società madre di Rockstar) che ha confermato che lo studio punta alla perfezione e preferisce prendersi il tempo necessario per portare sul mercato il miglior gioco. mondo. Forse. Un'affermazione che al contrario indica che dovremo aspettare ancora un po' di tempo prima di poter giocare a GTA6. Al contrario, le parole di Jennifer Colby sembrano aggiungere qualche sfumatura, dimostrando che Rockstar intende ancora rispettare la propria timeline e che il gioco non dovrebbe essere rinviato a un anno successivo…

