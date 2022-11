Grande profumo d’addio: molto emozionato, Eden Hazard si scusa con i fan e stuzzica la sua partenza dal Real Madrid (VIDEO)

Eden Hazard probabilmente non avrà la possibilità di vivere appieno il suo sogno al Real Madrid. Il Red Devil, relegato in panchina per diversi mesi nel club spagnolo, ha rilasciato la sua prima intervista alla stampa spagnola, tutta nella lingua del Paese. Ci è tornato fedelmente a causa della perdita del suo passaggio sul lato madrileno, che chiaramente giustificava una possibile partenza la prossima estate.

In questa intervista, Hazard inizia riconoscendo i fatti, ammettendo che ci sono giocatori migliori di lui al Real Madrid in questo momento. Ma in quella che sembrava essere un’intervista d’addio, il belga si è rivolto principalmente ai tifosi del club, che credevano di aver trovato in lui una stella del calcio. “Mi dispiace. Ci sto provando, ma… mi dispiace. Mi manca un anno e devo mettermi alla prova, ma non è facile: non gioco, voglio giocare di più.. . Mi dispiace davvero, mi dispiace per quello che è successo.”Ha licenziato il capitano del Belgio, che si vedeva molto animato nella sequenza condivisa da Marca. Dopo aver lottato con gli infortuni, e poi non essere molto convincente per vincere, Eden Hazard non è altro che l’ombra della sua versione migliore.

Se poi afferma di essere felice al Real Madrid e ribadisce la fiducia nei confronti di allenatore e compagni, Hazard dice soprattutto di non voler frenare il Real Madrid. Lasciato andare, ma non a gennaio. “Partir en janvier, c’est impossible, car j’ai de la famille et j’aime la ville. Mais en été, il best possible que je parte. Si le club me dit “Eden, merci for les 4 ans, mais devi andare”E il Devo accettarlo perché è naturale”.I Red Devil, che si sono assegnati un punteggio di 0/10 per il loro tempo al club, hanno risposto: “Ma 10/10 quando sai che gioco per il miglior club del mondo”Ride nonostante tutto.

Questa è la prima volta che ammette che potrebbe abbandonare la nave. Ha anche annunciato di non aver contattato nessuno dal suo arrivo al Real Madrid. Sembra che il capitolo stia per finire.