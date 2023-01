10 offerte folli questo martedì!

A differenza di altre permute molto brevi, che avvengono in pochi giorni, i saldi sono una maratona che si svolge nell’arco di circa un mese, con quattro momenti salienti da non perdere o rischiare di perdere sconti sempre più importanti e i tuoi prezzi sempre bassi . Prodotti high-tech preferiti.

Abbiamo già perso il primo appuntamento da mercoledì 11 gennaio è l’inizio dei saldi 2023. Già da sei giorni diversi e-merchant ci hanno offerto promozioni aggressive su una gamma molto ampia di dispositivi tecnologici, inclusi smartphone e laptop di base o 4K TV, ma anche periferiche per computer, cuffie wireless e cose connesse per tutta la casa

Nell’ultima prima settimana, entreremo nel secondo ribasso. Come probabilmente saprai, se sei già abituato ad approfittare dei Saldi per riordinare il tuo guardaroba nei negozi di abbigliamento, ogni mercoledì è occasione per un nuovo taglio di prezzo, cioè un calo di prezzo ancora maggiore. Per aiutarti a massimizzare i tuoi risparmi.

Quest’anno è mercoledì 18 gennaio, domani ci sarà questa seconda vendita, con promozioni ancora maggiori sui prodotti già in offerta da quando sono iniziate le vendite. Sarà anche l’occasione per gli e-merchant di proporvi nuove offerte eccezionali, che vengono mantenute calde solo per il secondo mese.

Mercoledì 25 gennaio il terzo taglio metterà sotto pressione i prezzi dei tuoi articoli preferiti. Se non hai ancora approfittato dei saldi, ora sarebbe il momento perfetto per ritirare il tuo smartphone o touchpad al miglior prezzo sul web ed evitare di esaurire le scorte per la prima volta.

1 febbraio, la quarta e ultima vendita dei saldi 2023. Da questa data inizierà anche il conto alla rovescia prima della fine dei saldi, che avverrà mercoledì 8 febbraio di prima mattina. Avrai solo sette giorni per completare il tuo shopping e approfittare dei prezzi incredibilmente bassi, con sconti fino al -80% non solo sui tuoi prodotti, ma anche su una serie di servizi online. Prendi nota di questa data, quindi sarà troppo tardi per acquistare una smart!