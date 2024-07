Novità sul gioco Call of Duty Black Ops 6: quando e dove vedere COD Next che svelerà tutte le informazioni sul prossimo episodio della saga FPS più attesa

Call of Duty Black Ops 6 continua a subire ritardi In vista del gioco completo, ora conosciamo la data del prossimo live streaming dello show e vi diciamo tutto.

Qual è il futuro di Call of Duty?

In modalità Campagna, Warzone, Zombies, DMZ o anche in modalità Multigiocatore, la serie Call of Duty è riuscita a offrire le esperienze più diverse di tutti i tempi. Oggi tutti gli occhi sono puntati sul seguente lavoro: Gli appassionati della licenza di Black Ops 6 non potranno restare in silenzio di fronte a queste informazioni: sappiamo quando avrà luogo la prossima diretta streaming sul titolo. Meglio ancora, sapremo com’è e potremmo anche dirti che ci saranno molte cose che puoi fare.

Il prossimo “COD Next” si terrà il 28 agosto secondo il sito ufficiale del gioco e sicuramente sul canale Youtube La versione ufficiale del gioco, come avveniva per le versioni precedenti della serie. Se durante l’ultimo Xbox Games Show abbiamo ricevuto un’esauriente presentazione del gioco e delle sue nuove meccaniche, Il prossimo live streaming su Call of Duty Black Ops 6 ci offrirà sicuramente una nuova panoramica del multiplayer, valuterà il futuro di Warzone e soprattutto introdurrà la nuova modalità Zombies, di cui ancora non conosciamo i dettagli.

Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 6 sarà giocabile gratuitamente molto prima della sua uscita tramite l’open beta (dal 30 agosto al 4 settembre e poi dal 6 settembre al 9 settembre). Ciò dovrebbe consentire ai team di sviluppo di migliorare i difetti che i giocatori segnaleranno una volta che avranno messo le mani sul software. Tuttavia, c’è un aspetto del gioco che non sembra essere accettato all’unanimità, anche se il gioco non è ancora stato rilasciato.

Novità fastidiosa?

Se c’è una cosa nuova che il team di sviluppo ha voluto evidenziare durante la première del gioco, è proprio l’azione estensiva. Ne abbiamo già parlato nell’anteprima, ma questa meccanica cambierà radicalmente il modo in cui vi muovete nel gioco. Grazie a questo potrai correre in tutte le direzioni ed effettuare tuffi degni dei più grandi film d’azione.

Queste nuove animazioni permetteranno anche di rivedere tutte le animazioni dei personaggi e gli sviluppatori hanno confermato che non possono essere disattivate. Questa è una notizia che fa sentire frustrati alcuni giocatori perché non vedono positivamente questa meccanica di gioco. Su Reddit si leggono commenti diametralmente opposti: da un lato alcuni sono contenti perché “Treyarch sta finalmente cercando di fare qualcosa di nuovo per il franchise“, mentre altri restano scettici e aspettano di poter sperimentare il movimento complessivo.