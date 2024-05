Godremo finalmente di un tempo sereno e soleggiato?

Dopo un infrasettimanale particolarmente piovoso nella metà settentrionale, le condizioni meteorologiche miglioreranno significativamente all’inizio di giugno. Si prevede quindi un fine settimana più tranquillo, ma arriverà il bel tempo?

È il vero cambiamento del tempo che ci aspetta questo fine settimana o si tratta, al contrario, di una nuova speranza caduta? Una cosa è certa: Questo fine settimana la situazione meteorologica cambierà Che segnerà l’inizio di giugno ma anche l’estate meteorologica. La goccia fredda svanirà Pertanto, l’alta pressione nell’Oceano Atlantico ne approfitterà per estendere la propria influenza verso la Francia.

Anticiclone redditizio a ovest

Con un anticiclone nel vicino Oceano Atlantico, A beneficiare degli effetti di questo boom saranno soprattutto le regioni occidentali. Pertanto, a partire da sabato prevarrà tempo asciutto tra le coste della Manica e della Nuova Aquitania. Il sole dominerà su un’area più ampia, dall’Occitania alle regioni mediterranee, sotto l’influenza del maestrale e della tramontana. Altrove i cieli continueranno a minacciare Con rovesci che possono essere attivati ​​a qualsiasi ora.

La domenica sembra destinata ad essere più piacevole con il ritorno di un tempo molto luminoso nella metà occidentale del paese.

Il miglioramento continuerà domenica e si diffonderà. Il rischio di pioggia scomparirà poi verso il bacino parigino, la Valle della Loira centrale, parte della Borgogna e dell’Alvernia o anche verso il Limosino. Se in queste zone il cielo è ancora completamente nuvoloso, L’ombrellone può (finalmente) essere riposto nell’armadio ! Vicino all’oceano e al grande azzurro permarrà il sole mentre in altre zone saranno ancora presenti piogge e temporali.

Queste condizioni meteorologiche saranno accompagnate da temperature ancora in ritardo. Pertanto, il fresco sarà presente al mattino, dato che spesso è inferiore a 10°C e talvolta solo 4 o 5°C, soprattutto in Alvernia-Rodano-Alpi o anche in Normandia la domenica mattina. Durante il giorno sotto i rovesci non si raggiungeranno i 20°C Le temperature si avvicineranno ai 25 gradi Celsius nel sud-est.

Anteprima per la prossima settimana?



Questo miglioramento, soprattutto a ovest e sud-est, dovrebbe essere un presagio del tempo per la prossima settimana. Si prevede che le forti pressioni continueranno ad estendere la loro influenza verso il nostro Paese. In tutto il Paese comincerà un tempo asciutto e poi sereno.Mentre al sud la temperatura potrebbe stabilizzarsi.

Anche se questo cambiamento climatico è fragile, sembra più probabile, con i modelli che gradualmente convergono… ma per quanto tempo?