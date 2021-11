Gli Stati Uniti chiudono le frontiere ai viaggiatori di 8 paesi africani

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato venerdì che il confine degli Stati Uniti sarà chiuso, a partire da lunedì, ai viaggiatori di otto paesi del Sudafrica in risposta. L’emergere della variante Omicron del Covid-19.

Un alto funzionario degli Stati Uniti ha affermato che agli arrivi da Sudafrica, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambico e Malawi sarà vietato l’ingresso nel territorio degli Stati Uniti.

Ha aggiunto che solo i cittadini americani e i residenti permanenti negli Stati Uniti sarebbero autorizzati a entrare nel paese. Di “Una misura precauzionale in attesa di ulteriori informazioni“Di”Omicron variabile, che si sta diffondendo in tutto il SudafricaJoe Biden ha detto in una nota.

Questa decisione, sulla scia di analoghe misure annunciate dai Paesi europei in particolare, in un momento in cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha appena riaperto le frontiere ai viaggiatori di tutto il mondo all’inizio di novembre, a condizione che siano vaccinati contro il Covid, dopo 20 anni. mesi di restrizioni.

Il presidente degli Stati Uniti ha anche stimato che l’emergere della variante Omicron dovrebbe incoraggiare il resto del mondo a somministrare più vaccini ai paesi poveri. “Le informazioni su questa nuova alternativa dovrebbero chiarire che questa pandemia non finirà senza vaccinazioni a livello globale più che mai. Gli Stati Uniti hanno già somministrato più vaccini ad altri paesi rispetto a tutti gli altri paesi messi insieme. È tempo che gli altri paesi facciano ciò che fa l’America in termini di velocità e generosità‘”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti.