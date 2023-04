Gli scienziati hanno rilevato un segnale radio ripetuto da un esopianeta

Un team di scienziati ha annunciato di aver scoperto Frequenti segnali radio provenienti dall’esopianeta roccioso YZ Ceti b, situato a 12 anni luce dalla Terra.

Studio pubblicato in astronomia naturaleAnnuncia che è stato rilevato un segnale Il che indica che l’esopianeta avrà un campo magnetico e persino un’atmosfera. Le onde sono state rilevate da un radiotelescopio ( Karl G. Jansky Matrice molto grande)dalle interazioni tra il campo magnetico di un pianeta extrasolare e la piccola stella nana rossa che orbita.

Come mostrato CnnLa presenza di un campo magnetico è molto importante nella possibilità che la vita si sviluppi su un pianeta. “I campi magnetici possono impedire all’atmosfera di un pianeta di assottigliarsi ed erodersi essenzialmente nel tempo mentre le particelle si separano e bombardano la stella.Supporti Sebastian Pineda, autore dello studio. L’atmosfera è un prerequisito per lo sviluppo della vita, “Disperdendo particelle di energia e plasma che fuoriescono dal sole“.

Se questa non è la prima volta che un campo magnetico attorno a un esopianeta viene rilevato dai nostri strumenti, le dimensioni relativamente ridotte di YZ Ceti b lo rendono eccezionale, in quanto rilevare un piccolo campo magnetico è estremamente difficile. In genere, i campi magnetici vengono rilevati attorno a pianeti giganti, vicini alle dimensioni di Giove.