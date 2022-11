Gli iraniani della Costa Azzurra si sono mobilitati a Nizza contro l’oppressione e il ruolo del trafficante d’armi franco-italiano nel loro paese.

Nozanin ha 67 anni. In Iran, era un’infermiera. Evoca quarantatré anni difficili da vivere. Dove, poiché era una donna, le era proibito curare un uomo. Perché deve velarsi. Perché quattro membri della sua famiglia sono stati uccisi dal regime. Poiché era convinta che quello che segue potesse essere suo marito o suo figlio…

Molte ragioni l’hanno convinta a scappare trent’anni fa. Direzione Norvegia poi Costa Azzurra dove ha vissuto per dieci anni. In Place du Palais-de-Justice a Nizza, Nosan mostra la bandiera iraniana come una sciarpa. Sotto un piccolo fienile bianco, lei e altri stranieri si alternano dal martedì a oggi dalle 8 alle 20.

E Siediti dentroUn’espressione simbolica. “Per sensibilizzare l’opinione pubblica”Si ritiene che Mahyar, 24 anni, sia uno studente che non vuole tornare in Iran. Un luogo dove i giovani si ribellarono contro un regime che non esitava a sparare alla gente. Con le cartucce per fucili a pallini fabbricate qui, “In Francia e in Italia”A cura dell’azienda Setit.

Mahyar se demande “Com’è possibile? Come hanno potuto questi proiettili raggiungere l’Iran nonostante l’embargo occidentale?” Tutto ciò che Mahyar, Nosanin e altri sanno è che uccidono. Le fotografie dei primer trovati per le strade di Teheran mostrano i raggi X delle vittime ricoperte di piombo. Nozanin, l’infermiera, comincia a piangere: “Ogni volta che uccidono un bambino durante una manifestazione è come portarmi via mio figlio”.

A 67 anni, crede “Lunga vita all’Iran finché non sarà finalmente liberato”.