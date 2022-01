Gli incredibili segreti della mummia mozzata sono finalmente svelati

infografica – Conosci la storia della mummia di Amenhotep I, decapitata dai tombaroli e riportata indietro dai 21 imbalsamatori?e Dinastia? Grazie agli scanner CT, le immagini digitali dal vivo rivelano la frenetica vita post mortem di questo faraone di 35 anni.

Un’adorabile mummia ha appena svelato i suoi misteri grazie a un misuratore di sensibilità CT, una tecnologia non invasiva che ha permesso la sua esposizione digitale. Scoperta nel 1881, i sacerdoti della XXI dinastia (da -1070 a -945) lo nascosero con altri sarcofagi reali nel sito di Deir el-Bahari, di fronte a Luxor, per proteggerlo dai predoni caduti. . Era una delle poche mummie non aperte nei tempi moderni. La sua grande bellezza la salvò dall’ira. Completamente ricoperto di ghirlande, era così bello che Gaston Maspero, direttore del Museo Egizio del Cairo all’inizio del Novecento, decise di lasciarlo così com’è.

Per rispetto della sua integrità, gli egittologi Sahar Selim e Zahi Hawass dell’Università del Cairo lo hanno scansionato nel 2019 e hanno appena pubblicato le loro scoperte. Le immagini 3D ottenute rivelano gli incredibili segreti di Amenhotep I…