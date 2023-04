Il marito soffre di un tumore raro, lei lo lascia ma corre una maratona per lui: “Mi ha danneggiato la salute mentale ma io lo sostengo sempre”

Una coppia britannica, 32 e 37 anni, Danielle e suo marito Gilly hanno avuto una storia d’amore perfetta. Hanno appena comprato una casa a Londra. Ma hanno ricevuto notizie terribili.

Gilly soffre di un raro tumore al cervello, che richiede un trattamento a lungo termine. Sua moglie, Danielle, ha spiegato al Daily Mail che tutti questi passaggi hanno rovinato la sua salute mentale. “Eravamo su un certo percorso verso un certo futuro e un giorno sapevamo che non avrebbe più funzionato in quel modo. Ero così ansiosa e devastata che non riuscivo a dormire o mangiare”, spiega. “Stavo avendo attacchi di panico e prendendo così tanti farmaci per far fronte che non riuscivo a tenere il passo”, aggiunge.

Poi ha deciso di lasciare il marito. “Mi sentivo la persona più orribile, lasciare qualcuno perché aveva il cancro, ma stava danneggiando la mia salute mentale e non ha aiutato la mia generazione”, ammette. “Mi sentivo così impotente guardando tutto svolgersi, quindi sapevo che dovevo fare qualcosa.”

Danielle ha deciso di continuare a sostenere il suo ex marito e correrà per lui la Maratona di Londra, sperando di raccogliere fondi per sostenere la ricerca sul cancro. “Amo ancora molto Gilly e voglio sostenerlo, ma ho capito che non potevo stare con lui come partner”, ha spiegato di nuovo. “Non faccio jogging, ma Jill ha già corso maratone, quindi ho pensato che sarebbe stata una sfida per me e un bel tributo per lui. Ho la motivazione migliore: se Jill riesce a superare tutto questo, posso correre io una maratona”, pensa.

Gilly apprezza il gesto della sua ex moglie e sostiene il suo approccio: “Sarò lì al D-Day a fare il tifo per Danielle. Penso che sia incredibile quello che sta facendo. Quando ha detto che avrebbe corso una maratona, devo ammetto di aver avuto dei dubbi. Penso che abbia fatto solo circa 5K quando l’ha fatto. “Eravamo insieme e ci siamo lamentati molto.”