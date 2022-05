Risultati WWE SmackDown del 6 maggio 2022

WWE SmackDown Long Island, New York

I commentatori sono Michael Cole e Pat McAfee.

– Stasera è WWE SmackDown, The Blue Show inizia con un video di quello che è successo tra Charlotte Flair e Ronda Rousey la scorsa settimana. I commentatori poi ci salutano e presentano il menu per la notte. Entra Charlotte Flair, mentre Alia è già sul ring, poi prende un microfono.

La scorsa settimana, Charlotte Flair è stata insultata per non aver vinto la Beat the Clock Challenge. Ha sbagliato, e Aaliyah a quanto pare si è arresa e ha detto “smettila” prima che scada il tempo. Questa domenica a WrestleMania Backlash, Ronda Rousey dirà “I Quit”. Quando lo dice, Charlotte Flair non sarebbe sorpresa che Ronda Rousey abbia lasciato la WWE. Flair si rivolge ad Aaliyah e le chiede se ha i suoi 15 secondi di fama. Stasera, Ronda Rousey darà un assaggio di quello che sta facendo a WrestleMania Backlash. Charlotte Flair attacca Alia… ma Ronda Rousey arriva sul ring e scoppia una rissa con il campione.

Gli ufficiali stanno cercando di distinguere tra i lottatori, ma falliscono e la lotta continua! Charlotte Flair finisce per lasciare il ring.

Partita di singolare

Sasha Banks (con Naomi) contro Shayna Baszler (con Natalya)



Alla fine della partita, Sasha Banks ha ribaltato Shayna Baszler ma lo ha atterrato di nuovo usando le corde per vincere.

Vincitore: Shayna Baszler



– Dopo il match, Naomi entra sul ring e avverte l’arbitro di barare, ma Natalia la attacca alle spalle. Il duo attacca gli eroi, ma quest’ultimo riesce a cambiare la situazione e costringerli ad andarsene.

– Dietro le quinte, Kayla Braxton con gli Usos che dicono che il tempo per parlare è finito, è tempo di combattere e non hanno paura dei serpenti.

– Presentazione della nuova musica di Bad Bunny: Mulo di Mosca.

Ha detto Corbin sul ring. Ci dice che ha pensato a cosa farà al Madcap Moss questa domenica durante WM Backlash. Moss appare sullo schermo gigante e dice che nessuno vuole sentire parlare Corbyn. Vogliamo sentirlo raccontare barzellette (fare una serie di battute). Happy Corbin dice a Madcap Moss che non ha il coraggio di avvicinarsi a lui… Moss entra e fa alcune battute, prima di cantare l’inno “Big Bald Wolf” e vedere Corbin andarsene.

Partita di singolare

Drew Gulak contro Gunther (con Ludwig Kaiser)



Alla fine della partita, le powerbomb di Gunther Drew Gulak hanno vinto.

Jagnant: Gunter



È stato rilasciato un video dell’infortunio di Rick Boggs a WrestleMania e dell’attacco di Bloodline a Shinsuke Nakamura a SmackDown.

– Dietro le quinte, Megan Morant con Shinsuke Nakamura, che ci dice che hanno cercato di fargli del male e non ha dimenticato. Un giorno metterà le mani su Roman Reigns e non lo dimenticherà mai (Sami Zayn si nascondeva dietro di lui).

Dietro le quinte, Drew McIntyre si unisce a Kayla Braxton. Il lottatore dice che non ha paura della razza. La sua squadra si chiama RK-McBro. Prima della partita WM Backlash, ci meritiamo un po’ di eleganza stasera!

Tabelle abbinate

Sheamus e Ridge Holland contro Kofi Kingston e Xavier Woods

Alla fine della partita, Kofi Kingston ha sollevato il suo problema in Heaven su Sheamus che era sdraiato sul tavolo dei commenti. Xavier Woods avrebbe colpito l’angolo per saltare, ma Butch esce da sotto il ring per attaccare New Day! Seamus e Ridge Holland finiscono per colpire Xavier Woods attraverso un tavolo e vincere.

Vincitori: Seamus e Ridge Holland



Dopo la partita, Butch attacca Xavier Woods a terra.

Nel backstage, Kayla Braxton dà il benvenuto a Paul Heyman ma arriva Sami Zayn. Heyman racconta di aver sentito Shinsuke Nakamura parlare di vendetta sulla dinastia. Vorrebbe dire a Heyman Roman Reigns che si prende cura di Nakamura. Paul Heyman dice che Roman Reigns apprezza l’iniziativa di Sami Zayn e lo ringrazia.

Nel backstage, Sami Zayn si unisce ad Adam Pearce e gli chiede una partita contro Shinsuke Nakamura la prossima settimana. Pierce risponde che ora può andare sul ring!

È stato rilasciato un nuovo video di “Lacy Evans”. Alla fine ci dice che vuole ottenere il titolo femminile di SmackDown. Tornati nell’arena, l’annunciatore ci chiede di salutare e applaudire Lacey Evans, che entra sul palco con una nuova canzone.

– È stato trasmesso un video di Raquel Rodriguez.

Partita di singolare

Shinsuke Nakamura contro Sami Zayn

Alla fine della partita, Sami Zayn ha sferrato un calcio helova su Shinsuke Nakamura fuori dal ring e poi è tornato tra le corde. Il giudizio è su 10.

Vincitore: Sami Zayn – di Count Out



– I commentatori ci danno la carta Backlash di WrestleMania.

La prossima settimana: Sasha Banks e Naomi difenderanno i titoli a squadre femminili contro Natalya e Shayna Pazler.

Presentazione di RK-Bro, seguito da Drew McIntyre. Quest’ultimo ha preso un microfono e stava per chiedere a Long Island di identificarlo, ma Riddle lo ha interrotto e ha chiesto cosa avessero riconosciuto. Si rende conto che Randy Orton è il suo migliore amico. Orton ammette di aver battuto Drew McIntyre per il titolo due anni fa. Drew McIntyre ammette di aver riconquistato il campionato dopo. Riddle concorda sul fatto che Randy Orton abbia le gambe più forti della WWE. Randy Orton ammette che il cielo è blu, l’erba è verde e gli Usos hanno messo le labbra sul sedere di Roman Reigns per anni.

La dinastia si fa strada sul palco. Roman Reigns prende un microfono… poi lo butta via. Si avvicinano al ring, salgono sul piazzale e affrontano RK-Bro e Drew McIntyre. Sono scoppiati i combattimenti! Riddle fa un RKO su Jey Uso e poi anche Randy Orton ne fa uno su Jimmy Uso. Roman Reigns corre verso Randy Orton ma quest’ultimo lo evita e Drew McIntyre gli dà un calcio Claymore!

Lo spettacolo si conclude con Bloodline e RK-McBro che lasciano il ring.

