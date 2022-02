Gérard Depardieu débarque sur Instagram avec une photo culottée: “Merci d’être comme vous êtes”

Un colosse déboule su Instagram. Improbable, mais vrai : Gérard Depardieu viendrait de se créer un compte personal sur le réseau social. L’acteur français de 73 ans a rapidement été authentifié par la plateforme et il n’a pas chômé.

“Amicizia”

“Salut Instagram, c’est Depardieu”, at-il lâché en toute sobriété sur sa première pubblicazione le 16 février. Le lendemain, “Gégé” a partage une photo en compagnie du président russe Vladimir Poutine, dont il est réputé proche. “L’amitié”a écrit celui qui est à l’affiche de La maison de retraite in leggenda. Un choix osé, mais assumé, malgré le conflit ukrainien. Plus tard, le monstre sacré s’est affiché au restaurant pour “une petite pause déjeuner” senza complessi. Dans ses “Stories”, la légende a égallement adressé un petit mot au footballeur Kylian Mbappé. “Je crois en toi mon Kylian”, y acceso. Su Instagram, la venue de l’acteur a été particulièrement appréciée. “Merci d’être comme vous êtes”,“on sait tous que la grande gueule de notre Gégé national est authentique et dit sans complexe haut et fort ce qu’il pense”, “eccellente”ont écrit somes internautes.

Pour le moment, Gérard Depardieu ne suit que 12 personnes, dont Leonardo DiCaprio, Whoopi Goldberg, Line Renaud, ou encore McFly et Carlito.