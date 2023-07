La sua nuova casa in un elegante quartiere di Bruxelles

È la protagonista di The Visitors, film cult che ha contribuito alla sua popolarità, in onda su TF1 mercoledì 19 luglio. Ma se era un monumento al cinema francese, Christian Clavier ora vive in Belgio tutto l’anno, in una zona molto frequentata. Scoperta.

La nuova vita di Christian Clavier in Belgio

Come Arthur animatore o attore Danny BononeChristian Clavier ha deciso qualche anno fa Per fare le valigie in Belgio ! si sedette Bruxelles che si stabilì”, in cima a Saint-Gilles, chaussée de Charleroi o rue Saint-Bernard. È qui che troviamo Le case più grandi con giardino sul retro »Secondo una fonte informata del giornale Capitale. Sindaco A Saint-Gilles, un ricco quartiere di Bruxelles, Successivamente ha confermato il paese d’origine dell’attore francese.

Christian Clavier, amante della campagna piatta

Mentre alcuni accusano Christian Clavier di aver scelto il Belgio per motivi fiscali, lui ci assicura che è stato per amore del Paese che ha deciso di viverci. Tornato in Belgio, la prima cosa che mi viene in mente è il tuo buon umore, Birra bianca, buoni waffle e Speculoos Il che è molto bello. A casa si mangia bene. È disastroso (ride)! Vado spesso a trovare un’amica, Valerie, del Marché des Chefs di Bruxelles. Ho trascorso l’intero pomeriggio lì”, ha detto l’attore a L.A Parigi Partita Belgio.

E poi, in Belgio, lo adoro Mentalità, semplicità, calore, buon spirito. C’è ancora una connessione tra le persone che non esiste a Parigi, dove il rapporto con la notorietà lo impedisce “, spiega il traduttore di Jacquie a sera.

Christian Claver: Perché ha venduto la sua villa corsa

Prima di stabilirsi nella capitale belga, Christian Claver ha vissuto a lungo a Londra. Ha inoltre posseduto, fino al 2010, Villa a Porto-Vecchio in Corsica do Sud. La casa è stata invasa due anni fa da una folla nazionalistiCiò ha portato al licenziamento del coordinatore della sicurezza dello stato nell’isola della bellezza. La proprietà eccezionale è valutata a 10 milioni di euro.