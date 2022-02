Hélène Ségara annonce une mauvaise nouvelle à ses fans

Ce 22 février, Hélène Ségara s’est longuement exprimée su Instagram. « Ce que je dois vous écrire aujourd’hui me rend très triste

», débute-t-elle, et ça annonce la couleur… « Après plusieurs mois de lourds traitements, dans le plus grand secret où j’ai toujours tenté de garder le sourire et honorer chacun de mes, je dois me résoudre à limiter ma tournée. Mon nouveau traitement étant long et fatigant, il serait helas déraisonnable et épuisant pour moi d’enchaîner trop de concerts dans une même semaine

», continua-t-elle. Et de poursuvre : « Je sais combien cette nouvelle est décevante pour certes d’entre vous qui me soutenez depuis si longtemps mais vous n’imaginez pas à quel point c’est difficile pour moi d’accepter cela… C’est pour cette raison que jéai’ de tout faire pour maintenir plusieurs concerti afin de vous retrouver un peu avant d’aller mieux, o d’en reporter d’autres… »

Hélène Ségara précise égallement que ses retrouvailles sur scène avec Andrea Bocelli en mars 2022 sont pour l’instant manutenues: «

Je tiens à rassicurar mes engagements, comme je l’ai toujours fait, et comme je continuerai de le faire.

» La chanteuse reviendra vers ses fans avec un calendrier qui montrera clairement les date maintenues et celles qui seront reportées.