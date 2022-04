Il commovente addio davanti alla telecamera di Terry Luthers

Una piattaforma piena di emozioni! Mentre quello Thierry Lutero Un meritato ritiro dopo 42 anni di buon e leale servizio a RTBF, l’intero team Tribune era in sintonia per offrire una corsa degna di questo nome. per tutto il periodo dello spettacolo, saluti diversi Pertanto, i racconti sono stati dedicati a lui.

E se indossa una buona personalità per lunghi minuti, pur mantenendo la sua leggendaria natura bonario e loquace, Terry alla fine si rompe alla fine dello spettacolo. Chiamato a salutare gli spettatori di fronte alla telecamera, non ha potuto trattenere qualche sospiro, catturato dall’emozione: “Questo è il momento più difficile“Sahh, i suoi occhi sono rossi.”Quindi il gioco è fatto, prima di tutto volevo ringraziare tutto il team per aver messo insieme un grande spettacolo. È stato davvero molto impressionante. Questo è un sacco di sentimenti a cascata, dopo che i miei amici della radio ho detto addio ai miei amici della TV.

Quindi vorrei salutare i miei cari telespettatori dopo tanti anni da bravo soldatino nel servizio pubblico. Grazie per la tua gentilezza e lealtà. Ho ricevuto straordinarie testimonianze su Facebook nelle ultime settimane e non le dimenticherò mai. Molte grazie.”

Buon vento, zio!