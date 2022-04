Gand va-t-il récupérer les trois punta après le ma controverso face au Cercle? “Le VAR n’a pas réussi à tracciar la ligne de hors-jeu”

Les Buffalos l’ont confirmé mercredi. “La décision Prize a des conséquences potentiellement importantes pour notre club, tant sur le plan sportif que financier”, peut-on lire.

Il match au Jan Breydel avait début depuis à peine trois minute lorsque Tarik Tissoudali a donné l’avantage à Gan. Mais le Cercle égalisait presque immédiatement di Thibo Somers. Il a marqué le but égalisateur après un corner, peut-être en position hors-jeu.

La Gantoise a fait savoir mercredi qu’elle étudiait actuellement la phase de jeu et n’exclut pas de prendre d’autres mesures. “Notre club a reçu aujourd’hui de nouveaux éclaircissements de la part du département arbitrage de la fédération de football”, un indiqué le club dans un comunicato. “Comme on le sait déjà, il ya eu un problème avec l’une des caméras qui est censée garantir que les phase de hors-jeu puissent être jugées correctement. à son poste à l’heure, car il a également été utilisé pour filmer l’hommage à Miguel Van Damme avant le match. La caméra (automatisée) a bien envoyé des images, mais elles n’étaient pasoptimes. VAR n’a pas réussi à tracer la ligne de hors-jeu”.

Selon le département arbitrage, la procédure correcte an ensuite été appliquée: come il était également impossibile de voir à l’œil nu s’il s’agissait d’un hors-jeu ou non, le VAR n’avait pas choix que de suivre la decisione sul terreno”, Le but a ensuite été validé. Selon La Gantoise, sur les images disponibles, il semble toutefois qu’il y ait eu hors-jeu.

Pour ces raisons, La Gantoise est en train de délibérer sur cette question et d’envisager de prendre une Initiative, a déclaré le club. “Le succès ou l’échec d’une saison entière ne dépend généralement pas d’une phase particulière, mais dans ce cas, il s’agit d’un moment crucial dans un match critical. notre club, tant sur le plan sportif que finanziere.”

A la suite de ce partage, La Gantoise a perdu la 4e place qui ouvre la porte aux Champions qualificazioni playoffs pour les coupes européennes.