G7: Perché una foto di first lady fa scorrere così tanto inchiostro…

Un articolo di Madame Figaro è stato il primo a esprimere stupore per un fascicolo L’immagine è stata descritta come “scaduta”.. In questa foto scattata domenica, le mogli dei leader del G7 percorrono i paesi nordici in Germania.

Molto sorridente, Brigitte Macron, moglie del presidente francese, è circondata da Carrie Johnson, moglie del primo ministro britannico Boris Johnson, Britta Ernst, moglie del cancelliere tedesco Olaf Schulz, e Amelie Derboderingen, consorte del presidente del Consiglio . L’europeo Charles Michel in piedi davanti ai fotografi presenti.

“Gli uomini sono a Rio, le donne a passeggio”I titoli dei quotidiani francesi con sarcasmo.

Mentre Emmanuel Macron, Boris Johnson, Joe Biden o anche Justin Trudeau si riuniscono per discutere di argomenti delicati come la guerra in Ucraina, la sicurezza alimentare e l’emergenza climatica, le mogli dei leader seguono un programma di intrattenimento.

“Il lavoro degli uomini; il gioco delle donne”, Mi dispiace su Twitter. In conclusione, c’è ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda la parità di genere.

“Sono l’unico che trova questa situazione terribilmente sessista”, surfista sorpreso nella sezione commenti di Le Figaro. “Che spreco di denaro per questi incontri”, Un altro lamento.

La rivista Gala, che affronta l’argomento in un articolo, si chiede se Questa immagine è sponsorizzata dal Patriarcato…abbastanza per muovere il dibattito.