Un’altra versione della morte di Patrice Lumumba

Pubblicato il 29/06/2022 alle 16:37 Tempo di lettura: 6 minuti



SAtreus Lumumba tornò finalmente nel Paese: il pesante sarcofago lasciò Bruxelles con tutti i saluti andati a Kisangani, Katanga e Kinshasa, ultima tappa di questo simbolico pellegrinaggio, il presidente Tshisekedi si recò personalmente nell’anfiteatro per accogliere solennemente i resti del decreto di un eroe e sono stati emessi tre giorni di lutto nazionale. La fase finale, la fase della sepoltura, si svolgerà il 30 giugno nell’intimo della famiglia in Echanger Square a Limmit. Il sarcofago di legno duro e pesante contiene un piccolo gettone che è stato ufficialmente restituito alla famiglia di Bruxelles: un dente, sequestrato dalla Procura di Bruxelles nell’abitazione della figlia di Gerard Sweet, il poliziotto belga che due decenni fa ha spiegato come fece sparire il corpo di Patrice Lumumba, scongelato in acido solforico accompagnò le altre due vittime del Katanga, Mbulu e Okito, finché non ne rimase traccia.



