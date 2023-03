Fulmine su Top Chef: candidato molto promettente eliminato nella settimana 2, Philippe Echebest “molto deluso”

La giuria, composta da Hélène Darroze e Sebastien Tantot, ha qualificato tre candidati. Philippe Echebest ha dovuto assaggiare i piatti dei due restanti candidati per scegliere tra loro.

Verdetto duro sul Top Chef di lunedì sera: Philippe Echebest ha dovuto decidere tra Danny, il candidato del suo battaglione, e Albany, l’unico candidato, che era in attesa di unirsi alla brigata.

“Mi sento così triste di lasciare la competizione così in fretta.”Spiegazione del candidato escluso.

L’eliminazione di Danny è stata una grande sorpresa, poiché il capitano della sua squadra aveva riposto così tante speranze in lui. “Ci scommetto molto, Danny. Davvero. Perché la tecnica, tu ce l’hai. Le idee, tu ce l’hai. Mi dispiace. Davvero. È un peccato. Sono deluso per te perché pensavo che saremmo andati un po’ un po’ insieme”.Glielo disse il capo Echibest.

Fuori campo dopo la sua eliminazione, Dani ha raccontato a Télé Loisirs quali erano le parole dello chef su di lui: “Il m’a dit qu’il aurait voulu plus m’accompagner, que c’était super dommage et que j’avais un bel avenir devant moi. Des mots super qui m’ont vraiment soutenu, surtout que c’était dur sur il momento”Spiegazione del candidato non vincitore.