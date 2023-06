“From Deceit to End”: sono noti i tre avventurieri che si ritroveranno nelle location di “Koh-Lanta: The Sacred Fire”

È uno dei momenti più importanti della ko lanta, che dà accesso alla coppa, cioè pubblicazioni famose. Martedì sera i quattro avventurieri si sono affrontati in una prova di orientamento. Una tappa alla quale Quentin avrebbe voluto partecipare, ma l’azzardo di Julie, avvenuto il giorno prima in una riunione del consiglio, svia l’avventuriero dalla retta via. Dopo la sua eliminazione, Al-Najjar si unisce alla giuria finale e non nasconde la sua delusione: “Sono ovviamente deluso di essere arrivato così lontano. Per me è un amaro fallimentoDisse prima di ammettere a se stesso.Fatto come un livido“.

Riuniti davanti a Denise Brogniart, Tania, Julie, Frédéric e Nicolas hanno ascoltato attentamente le istruzioni. Sono stati trovati tre segni: il legno secolare, l’albero di pietra e l’albero di liane. Tutti vanno in un modo. obbiettivo? Trova la posizione, trova il faro entro un raggio di 20 passi per mettere finalmente le mani su un pugnale sinonimo di qualifica professionale. Nicholas è il primo avventuriero a trovare la vite, ed è un passo avanti rispetto ai suoi compagni. In tutto, al corso basteranno solo 40 minuti per estrarre il famoso pugnale e qualificarsi per la prova finale del ko lanta. Da parte loro le ragazze, più determinate che mai, setacciano la parte dell’isola dove dovrebbe esserci l’albero centenario. Individuando un faro, Tanya cerca di coprire le tracce in modo che Julie non si accorga di nulla. Il dietologo si allea quindi con Denis Brogniart per ottenere le informazioni che gli permetteranno di ritrovare il pugnale. Dopo 4 ore e 40 minuti di ricerca, la giovane ha finalmente trovato il suo tesoro e ha pianto con le lacrime agli occhi: “sono ai poli!Un posto praticamente inaspettato per un tennista nominato in tutti i board ed eliminato due volte ko lanta. Una carriera che gli è valsa il soprannome di “Fenice”. READ Jamal Dabouz pubblica una rara foto di tutto il suo clan, riunito Sconvolta, Julie va alla ricerca di blocchi di pietra, ma Frédéric ha già svolto parte del compito trovando il faro. Un avventuriero impiegherebbe non meno di 5 ore e 20 minuti per trovare un pugnale e quindi qualificarsi per i pali. “Che sollievo!“, si lancia davanti a Julie, per la quale l’avventura si conclude in un calvario simbolico ko lanta. “Sapevo che la regia non era il mio forteDice il calciatore professionista. Sono meno triste perché mi dico che sono stato cattivo.“ Come sottolinea Dennis Brogniart, la strategia era ancora molto presente durante il percorso. “C’era un trucco fino alla fine!Orgoglioso del loro colpo di stato, dichiara il presentatore davanti a Frédéric, Tania e Nicola. Negli estratti di Martedì prossimo, l’episodio finale di questa stagione, il trio finale è sulla blogosfera. Frédéric è arrivato lì con una disabilità, un infortunio al piede che aveva subito poche ore prima. La determinazione dell’avventuriero supera il suo dolore? Come nelle stagioni precedenti, il vincitore delle iscrizioni avrà la possibilità di scegliere l’avversario con cui presentarsi davanti alla giuria finale. I voti verranno conteggiati direttamente su TF1.