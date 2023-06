Mathieu Delormo svela i motivi della sua partenza “Touche pas à mon poste”

Da allora, l’editorialista è rimasto molto conservatore. Con TV Mag, Matteo Delormo ha raccontato i motivi per cui ha lasciato il tavolo di Cyril Hannon. “È definitivo. È già dietro di me mentre ti parlo. Comincio ad annoiarmi un po’ e questa, credo, sia la parte peggiore del suo lavoro”, ammette.

Il 12 maggio Matteo Delormo ha annunciato la sua definitiva partenza da “Touche pas à mon poste”, dopo sette anni in onda. “Volevo ringraziare i nostri spettatori che sperano di intrattenere, divertire e influenzare, e so anche che a volte ti dà fastidio. Grazie a C8, ai team, all’antenna, alla produzione e ovviamente a Cyril. La vita è bella e siamo fortunati ad averne molti”, ha scritto su Twitter.

Cos’altro è successo: tensioni con alcuni altri editorialisti, tra cui Gil Verdez, il cui “tutto il suo disprezzo” era per Mathieu perché quest’ultimo non ha espresso la sua opinione sui giocatori del PSG che si sono rifiutati di indossare la maglia contro l’omofobia. “Brutti ricordi, certo, devo averne qualcuno, altrimenti sarei rimasto. Ma, se me lo permetterai, li conserverò per il mio bene”, conclude colui che conserva tutta la sua amicizia con Cyril Hannoun.