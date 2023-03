Friends experience: i belgi hanno scoperto la gallery in anteprima

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross, Chandler. Sei amici le cui avventure abbiamo seguito così tanto in Friends che pensiamo facciano parte della famiglia.

Da venerdì le collezioni in cui si è sviluppato il gruppo Friends of New York saranno disponibili al grande pubblico grazie alla mostra Friends Experience che, qualche settimana fa, era ancora a Parigi.

Questo giovedì, una sera, i belgi si sono portati a casa un biglietto esclusivo per la Grande Mela. Durante una straordinaria serata di apertura in cui è stato creato Central Perk, gli appartamenti della serie o la famosa fontana dei titoli di coda consentono loro di immortalare il momento.

Tra i primi a scoprire la mostra ci sono stati Sara de Padua e Ofili Fontana.

Tempo di ripresa, presentatore 6/8 e 13:00 di RTBF presenti nel leggendario Orange Couch di Central Perk.

Insieme a Beverly Hills 90210, Friends è stata la serie che ha segnato la mia adolescenza, Dice Ofili Fontana. C’è sottigliezza in termini di umorismo, una sceneggiatura ben realizzata e personaggi simpatici. Non è un caso che abbia attraversato generazioni.“

Cyril DeTay nel ruolo di Chandler. © dott

A pochi metri di distanza, Cyril Detaeye ha accettato di vestirsi nello stile di Joey Tribbiani di Chandler. “Se potessi identificarmi con un personaggio, direi che sarebbe Chandler. (Ride) Il suo presentatore scherza, sei tu che lo dici! su Viva City.

Gaetan Bartosz nel ruolo di Ross Geller © dott

Intorno alle scene mitologiche, abbiamo trovato Gaetan Bartosz nei panni di Ross Geller. Nonostante il suo senso dell’umorismo, il conduttore di Radio Contact non è riuscito a trovare un modo per far scivolare il divano giù per una scala molto stretta.

Anne Ruwet e Thibaut Roland rievocano la scena iniziale come amanti davanti a una fontana che è diventata un culto. © dott

Tenendo presente l’indubbiamente “ci sarò per te” Anne Roité, sportiva di RTL Belgium, e Thibaut Roland, presentatore di On n’est pas des pigeons su La Une e VivaCité, gli innamorati hanno ricreato la scena di apertura davanti a la fontana che è diventata un culto.

È anche in questo luogo che la giornalista promette al suo compagno: di fargli scoprire la serie cult che non ha mai visto prima.