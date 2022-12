La funzione SOS del nuovo iPhone ha davvero salvato delle vite

Il Funzione Apple SOS Si è appena dimostrato. In realtà, un uomo si ritrova bloccato nelle zone rurali dell’Alaska.

Nelle prime ore del mattino del 1° dicembre, l’Alaska State Rescue ha ricevuto la notizia che un uomo era bloccato e probabilmente in pericolo. Quest’ultimo stava viaggiando sul ghiaccio tra Norvik e Kotzebue. L’uomo si trovava in un luogo freddo e isolato senza alcun contatto e ha attivato la funzione SOS di emergenza via satellite sul suo iPhone 14 per avvisare le autorità della sua situazione.

Soddisfazione impressa comunicando attraverso Satelliti

L’uomo è stato soccorso con successo ed è rimasto illeso. Si trovava in una zona remota, ai margini delle aree in cui era disponibile la comunicazione satellitare. Si trovava infatti in una zona rurale (la regione settentrionale del Canada), lontana da qualsiasi copertura di rete.

Gli agenti coinvolti nell’operazione di soccorso sono rimasti “impressionati dall’accuratezza e dalla completezza delle informazioni fornite nell’allerta iniziale”. Infatti, la funzione di emergenza satellitare SOS è progettata per porre diverse domande prima di inviare un avviso in modo da velocizzare le missioni di soccorso.

Promemoria, diversi paesi europei Anche questa nuova funzionalità può essere sfruttata.

