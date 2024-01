Francia: un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato a morte durante una lite nella regione parigina

Una fonte della polizia ha indicato che in questa fase delle indagini non è stato effettuato alcun arresto.

“C'è stata una grande tensione in città da venerdì perché abbiamo assistito a molti litigi tra i quartieri”, ha detto all'AFP il sindaco di Saint-Denis Mathieu Hanotin.

“Diverse persone sono venute a picchiare un giovane vicino a una scuola superiore con vari oggetti appuntiti”, ha detto mercoledì mattina il signor Hanoutin. Ha aggiunto: “Ho espresso le mie condoglianze alla madre in questo momento terribile”.

Un giornalista dell'Agence France-Presse ha notato che i vigili del fuoco, verso le otto di sera, hanno tentato di rianimare la vittima alla stazione della metropolitana, che è stata chiusa per un breve periodo. Intorno alla stazione è stata dispiegata una grande forza di polizia.

“La morte all'età di 14 anni è già di per sé una tragedia, e la morte in combattimento, che spesso si aggrava per semplici ragioni, aggiunge al dramma”, ha scritto su X (ex Twitter) il deputato della LFI a Seine-Saint-Denis Eric Cockerill.

L'eletto ha proseguito: “Dobbiamo continuare questo lavoro di prevenzione, soprattutto con le associazioni specializzate. Questo è un grave problema di cui soffrono le nostre città operaie e non deve essere trascurato”.

Secondo il sociologo Marwan Muhammad, che gli ha dedicato un libro, le violente rivalità tra regioni, un “fenomeno periodico”, hanno causato “almeno 120 morti” in Francia negli ultimi trent'anni.