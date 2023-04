Forza Motorsport: uscita entro la fine dell’anno confermata da Turn10 | Xbox One

Le notizie da Forza Motorsport sono difficili da trovare. Mentre l’anno scorso Microsoft si è impegnata a rilasciare questo nuovo episodio entro luglio, le preoccupazioni per il ritardo stanno crescendo con la comunità Xbox.

L’uscita di Forza Motorsport è ancora prevista per il 2023

Forza Motorsport è stato ufficialmente nominato da Microsoft nel luglio 2020, quando il marchio ha tenuto una conferenza per presentare il futuro accesso ai giochi Xbox Series X e Xbox Series S. Il gioco ha tardato ad arrivare, ma 9 mesi dopo i team dello studio Turn10 hanno rilasciato la prima serie di inviti alla community per raccogliere i primi feedback tramite il programma Forza Insiders.

Durante la presentazione Xbox vs Bethesda 2022, Microsoft è stata un po’ più specifica poiché l’editore ha annunciato che tutti i giochi presentati saranno disponibili nei prossimi 12 mesi, ovvero entro luglio 2023. La late release sta aumentando con l’avvicinarsi dell’estate.

Quando verrà lanciato Forza Motorsport? Gli sviluppatori hanno risposto questo fine settimana che il gioco è entrato nella sua fase finale di sviluppo, ovvero “lucidatura”. Il gioco è ancora programmato per quest’anno, ma il team si rifiuta ora di fornire una data di uscita.

Mentre ci concentriamo sul perfezionamento di Forza Motorsport e sulla preparazione per il rilascio entro la fine dell’anno, siamo sempre entusiasti di conoscere la tua funzione e il monitoraggio degli ordini, quindi tieni a mente ciò che stai cercando. Vuoi vedere di più in futuro. La votazione del circuito è specifica per categoria e vediamo che gli appassionati di corse automobilistiche di tutto il mondo sono entusiasti di Interlagos, che è il circuito più votato, seguito da Fujimi Kaido al secondo posto. Riveleremo l’elenco completo delle nostre 20 sedi di Forza Motorsport che sono vicine al lancio, ma ci piacerebbe vedere quali altre piste vorresti vedere in seguito.

Forza Motorsport sarà disponibile entro la fine dell’estate come previsto? Le probabilità si riducono di giorno in giorno e meno di a goccia d’ombra Come HiFi Rush o una versione ad accesso anticipato come Halo, dovrai sicuramente aspettare fino all’inizio dell’anno scolastico per prendere in mano Game Control. Lo scorso gennaio, il giornalista esperto Jeff Grubb ha menzionato un ritardo almeno fino al terzo trimestre del 2023.

