Forum di Bioetica 2024. “L’intelligenza artificiale è un partner nella salute, non un avversario”

Appena il 44% dei francesi ritiene che sia possibile curarsi grazie all'intelligenza artificiale, secondo uno studio condotto lo scorso anno da OpinionWay, l'Healthcare Data Institute ed editore di Mediscoop. Più di uno su due afferma di non vedere nemmeno cosa questa tecnologia può apportare alla salute. “Tuttavia è già molto presente lì da molto tempo”, osserva il genetista Dominique Stopa-Lionnet. Questo è il caso dell’oncologia, della dermatologia, della chirurgia ausiliaria, dell’imaging medico, dell’istopatologia, ecc. All'Ospedale universitario di Rennes arriviamo al punto di utilizzarlo per gestire il trattamento dei pazienti che arrivano al pronto soccorso con traumi. Il risultato: traduzione radio più rapida e riduzione del 30% del tempo impiegato nel reparto.

Ricerche più efficienti

«Anche l’intelligenza artificiale occupa un posto sempre più importante nella ricerca», sottolinea Dominique Stopa-Leonet. Tra i suoi punti salienti, ad esempio: uno studio sulle proteine ​​condotto nel 2022 dal team DeepMind, il ramo di intelligenza artificiale di Google. In un solo anno, questo strumento ha permesso di prevedere le strutture di 200 milioni di proteine. Altro campo di applicazione. Un team dell'Ospedale Generale di Vienna sta lavorando per usarlo per prevedere lo sviluppo del linfoma di Hodgkin, un cancro dei linfonodi. I suoi risultati consentiranno prescrizioni più efficienti per la chemioterapia e la radioterapia. “L'intelligenza artificiale tende a sostituire il microscopio del patologo con un microscopio”, afferma Dominique Stopa-Leonet. Possiamo esserne contenti perché permette di elaborare in tempi record dati la cui molteplicità rende difficile, se non impossibile, l’elaborazione da parte dell’uomo. »

“Così possiamo vedere chiaramente che l’intelligenza artificiale è diventata un partner nella salute, non un avversario”, continua il genetista specializzato nella diagnosi della predisposizione al cancro. Il suo nome può farti venire le vertigini, suggerendo che agisca da solo. Non bisogna però darle un posto individuale che non ha e non dovrebbe avere. Deve essere considerato uno strumento e, soprattutto, non un sostituto dell’essere umano. C'è bisogno di chiaroveggenza in medicina. La connessione umana è essenziale. Il ruolo dell’uomo deve rimanere cruciale nella diagnosi e nella direzione del trattamento. In questo dobbiamo chiederci cosa ci aspettiamo veramente da questa intelligenza. Dobbiamo farlo ora, poiché sta assistendo a uno sviluppo senza precedenti. La storia deve essere scritta nel presente. »